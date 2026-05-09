Történelmi rekordok dőltek a mai moszkvai parádén, de erre Oroszország egyáltalán nem lehet büszke

A május 9-i rendezvény több szempontból is szokatlannak bizonyult. A The Moscow Times beszámolója szerint tizenkilenc év óta először nem vonultak fel nehéz haditechnikai eszközök a Vörös téren.

Nem voltak harckocsik, rakétavetők vagy páncélozott járművek, kizárólag gyalogos alakulatok meneteltek.

A hagyományos, élő haditechnikai bemutatót előre rögzített videóanyag helyettesítette. A felvételeken drónokat, nukleáris fegyverrendszereket, valamint az Arhangelszk és a Knyazi Vlagyimir atommeghajtású tengeralattjárókat mutatták be. Az orosz állami média megfogalmazása szerint ezek jelentették "a legújabb orosz haditechnika példáit".

A parádé időtartama illeszkedik az elmúlt évek tendenciájába. A 2024-es felvonulás alig haladta meg az 50 percet, a 2023-as pedig nagyjából 47 percig tartott. A háborút megelőző időszakban, a 2010 utáni díszszemlék többsége egy óránál is tovább tartott. Korábban egyetlen jelentős rövidítésre került sor 2017-ben, amikor a rossz időjárás miatt elmaradt a légi bemutató.

A mostani parádé, a 45 percével a modern kori Oroszország legrövidebb győzelem napi katonai felvonulása volt.

Az idei ceremónia vendégkörében is történtek változások. Az Állami Duma tagjai és a kormánytisztviselők nem foglaltak helyet a fő dísztribünön. Vlagyimir Putyint elsősorban a Biztonsági Tanács tagjai kísérték. Köztük volt Valentyina Matvijenko, a Szövetségi Tanács elnöke, valamint Vjacseszlav Vologyin, a Duma házelnöke is.

Az orosz sajtó szerint több mint ezer olyan orosz katona vonult fel a parádén, aki az Ukrajna elleni háborúban harcol. Most először fordult elő az is, hogy észak-koreai katonák jelentek meg egy önálló alakulatban. Putyin a beszédében kijelentette, hogy az Ukrajnában harcoló orosz erőket a második világháborús szovjet katonák "inspirálják".

A díszszemle napján háromnapos tűzszünet lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy Oroszország és Ukrajna május 9. és 11. között fegyverszünetet kötött.

