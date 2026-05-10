A kormányfő volt helyettese csapott az asztalra: ez így nem mehet tovább! – Szorul a hurok az európai vezető nyaka körül

Mint azt a Portfolio is megírta, a csütörtöki helyhatósági választáson a Munkáspárt közel 1500 tanácsnoki helyet veszített Anglia-szerte, egy évszázados dominancia után pedig elveszítette Walest is, ahol első alkalommal a baloldali nacionalista Plaid Cymru alakíthat autonóm kormányt. Walesben – Angliához hasonlóan – előretört a jobboldali populista Reform UK is, miközben Skóciában a Skót Nemzeti Párt (SNP) megőrizte a parlamenti elsőségét.
Angela Rayner, a Munkáspárt tavaly ősszel adóbefizetési mulasztás miatt lemondásra kényszerült korábbi vezetőhelyettese egy vasárnap kiadott közleményben azonnali változásokat sürgetett,
hivatalosan azonban nem kezdeményezte Keir Starmer leváltását a párt és ezzel az Egyesült Királyság éléről.
Amit csinálunk, az nem működik, és változtatni kell rajta. Ez lehet az utolsó esélyünk
- áll a politikus nyilatkozatában, aki bátrabb fellépésre, a pillanathoz való felnövésre biztatta Starmert.
Bár Manchester népszerű polgármesterét, Andy Burnhamet nem nevezte meg a kormányfő lehetséges utódjaként, Rayner kijelentette, hogy Starmer részéről hiba volt megakadályozni Burnham indulását a februári időközi parlamenti választáson, amit a Zöldek nyertek meg.
A legjobb embereinket kell a parlamentbe juttatnunk. Azt az irányvonalat kell követnünk, amely helyi szinten már bizonyított, ahelyett, hogy egy olyan politikához ragaszkodnánk, amely cserbenhagyta a választókat
- fogalmazott Rayner. Hozzátette, hogy a Munkáspárt azzal a veszéllyel néz szembe, hogy a dolgozó emberek képviselete helyett a jómódúak pártjává válik.
A volt miniszterelnök-helyettes konkrét lépéseket is megfogalmazott.
- Szorgalmazta a polgármesterek gazdasági jogköreinek bővítését,
- a minimálbér emelését,
- valamint a köztulajdon és a szövetkezeti tulajdonlás új formáinak határozottabb támogatását.
- Bírálta a Downing Street 10. "mérgező" munkakultúráját is,
- emellett felszólította Starmert, hogy változtasson a párt gazdaságpolitikai irányvonalán.
Úgy tudni, a hatalmas nyomás alatt lévő Starmer hétfőn egy beszéddel fogja megpróbálni stabilizálni a pozícióját.
Mindeközben ugyanakkor Catherine West, a Munkáspárt egyik hátsó padsorokban ülő képviselője váratlanul ultimátumot adott:
hétfőn kész formálisan is kihívni starmert a párt vezetéséért, amennyiben nem győzi meg a miniszterelnök teljesítménye.
West állítása szerint ő maga nem indulna a miniszterelnöki posztért, inkább mások előtt nyitná meg az utat a kihívással.
Andy Burnham ugyanakkor nem indulhat a vezetői tisztségért, mivel a párt szabályzata szerint ehhez parlamenti mandátumra lenne szüksége. A polgármester támogatói ezért abban bíznak, hogy egy esetleges tisztújításra csak azután kerülne sor, hogy Burnham egy időközi választáson mandátumot szerez Westminsterben.
A pártvezetői poszt fő esélyesének Rayner és Burnham mellett a kevésbé balos irányvonalú Wes Streeting egészségügyi minisztert tartják.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan
