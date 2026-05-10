Amerikába menekült Budapestről a volt lengyel igazságügyminiszter Magyar Péter beiktatása előtt

Szombaton a New Jersey-i Newark reptéren fotózták le Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyminisztert, aki az elmúlt években Budapesten tartózkodott – írta Facebook-oldalán Panyi Szabolcs. A magyar oknyomozó újságíró lengyel sajtóhírek alapján számolt be arról, hogy az egykori politikus az új magyar kormányfő beiktatásának napján elhagyta a magyar fővárost.

Zbigniew Ziobro az elmúlt években Budapesten volt miután Lengyelországban eljárást indítottak ellene, a magyar kormány nem volt hajlandó kiadni a varsói hatóságoknak. Most a TVN24 lengyel tévé közölt róla egy fotót a Newark reptéren és a TV Republika is arról számolt be, hogy Amerikában tartózkodik. Az Onet lengyel híroldal egyelőre meg nem erősített értesülése szerint Ziobro úgy tudott elmenekülni, hogy bár európai elfogatóparancsot adtak ki rá, és a lengyel hatóságok az útleveleit is bevonták, de a TV Republika segítségével a Trump adminisztráció újságírói vízumot biztosított neki.

Magyar Péter már a kampányban, majd a választási győzelme után is megerősítette: Ziobrót és egykori helyettesét, Marcin Romanowskit az új magyar kormány nem fogja többé bujtatni.

Romanowski 2024 végén, Ziobro pedig 2025-ben menekült Magyarországra a lengyel igazságszolgáltatás elől, ugyanis 11, illetve 26 rendbeli bűncselekménnyel vádolják őket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images