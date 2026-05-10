Feloldották a zárat Magyarország egyik legforgalmasabb útvonalán – Hatalmas daruk bénították meg a forgalmat

A szombatról vasárnapra virradó éjszakai teljes lezárás alatt

közel száz szakember összehangolt munkájával emelték ki a híd elemeit.

A művelethez három speciális darut vetettek be: egy 650 tonnás és két 400 tonnás teherbírásút - emelte ki az MKIF Zrt. Tájékoztatásuk szerint a híd két kisebb eleme egyenként 46 tonnát nyomott, a két támasz közötti főelem pedig 96 tonna súlyú volt, így a biztonságos kiemeléshez mindhárom munkagépre szükség volt.

A pályazár feloldása után a forgalom vasárnap 17 óráig korlátozottan haladhat.

A Balaton felé vezető pályaoldal továbbra is zárva marad, ezért a tó irányába tartók a Budapest felé vezető oldal belső sávját vehetik igénybe.

A főváros felé közlekedőknek a középső és a külső sáv áll rendelkezésére.

A Balaton felé vezető oldalon található, velencei pihenőhelynél lévő benzinkút szintén zárva tart.

Délután 5 órától ugyanakkor enyhülnek a forgalmi korlátozások, a Balaton felé vezető oldal zárása ugyanis megszűnik.

A tó irányába a belső sávon, illetve a Budapest felé vezető oldal belső sávjában is lehet haladni. Azonban a főváros felé továbbra is a középső és a külső sáv használható.

A régi híd bontásának második, befejező üteme május 16-ról 17-re virradó éjszaka zajlik majd, ezt a munkafázist is teljes hétvégi pályazár mellett hajtják végre.

Címlapkép forrása: Shutterstock