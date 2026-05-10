  • Megjelenítés
Feloldották a zárat Magyarország egyik legforgalmasabb útvonalán – Hatalmas daruk bénították meg a forgalmat
Globál

Feloldották a zárat Magyarország egyik legforgalmasabb útvonalán – Hatalmas daruk bénították meg a forgalmat

Portfolio
Vasárnap reggel 7 óra után megszűnt a teljes pályazár az M7-es autópályán Velencénél, miután az éjszaka folyamán sikeresen megkezdték a régi velencei gyalogos- és kerékpároshíd bontását - közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Facebook-oldalán.

A szombatról vasárnapra virradó éjszakai teljes lezárás alatt

közel száz szakember összehangolt munkájával emelték ki a híd elemeit.

A művelethez három speciális darut vetettek be: egy 650 tonnás és két 400 tonnás teherbírásút - emelte ki az MKIF Zrt. Tájékoztatásuk szerint a híd két kisebb eleme egyenként 46 tonnát nyomott, a két támasz közötti főelem pedig 96 tonna súlyú volt, így a biztonságos kiemeléshez mindhárom munkagépre szükség volt.

A pályazár feloldása után a forgalom vasárnap 17 óráig korlátozottan haladhat.

Még több Globál

Súlyos beismerést tett Trump embere: lejjebb adott Amerika a követeléseiből, örülhet az iszlamista rezsim?

Meglepő nevet mondott be Putyin, aki közvetíthetne Európa és Oroszország között

Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

  • A Balaton felé vezető pályaoldal továbbra is zárva marad, ezért a tó irányába tartók a Budapest felé vezető oldal belső sávját vehetik igénybe.
  • A főváros felé közlekedőknek a középső és a külső sáv áll rendelkezésére.
  • A Balaton felé vezető oldalon található, velencei pihenőhelynél lévő benzinkút szintén zárva tart.

Délután 5 órától ugyanakkor enyhülnek a forgalmi korlátozások, a Balaton felé vezető oldal zárása ugyanis megszűnik.

A tó irányába a belső sávon, illetve a Budapest felé vezető oldal belső sávjában is lehet haladni. Azonban a főváros felé továbbra is a középső és a külső sáv használható.

A régi híd bontásának második, befejező üteme május 16-ról 17-re virradó éjszaka zajlik majd, ezt a munkafázist is teljes hétvégi pályazár mellett hajtják végre.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: nyílt összetűzésbe keveredtek az amerikai erők, már egy európai nagyhatalom is hadihajót indított
Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna és Oroszország is megerősítette az egyezményt – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility