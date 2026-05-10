Hiába a tűzszünet, pusztító csapások érték Ukrajnát a nagy amerikai alku után

Az ukrán vezérkar vasárnapi jelentése alapján az elmúlt 24 órában 147 összecsapás zajlott le a frontvonal mentén. Ivan Fedorov kormányzó tájékoztatása szerint a délkeleti Zaporizzsjai területet ért orosz csapások következtében egy ember életét vesztette, hárman pedig megsebesültek.
Az északkeleti Harkivi régióban nyolcan sérültek meg - köztük két gyermek -, miután dróntámadás érte a megyeszékhelyt és a környező településeket.
A déli Herszoni területen szombat reggel óta hét embert sebesítettek meg az orosz drón- és tüzérségi csapások. Eközben a délkeleti Dnyipropetrovszki területen egy gyermek sérült meg, emellett jelentős infrastrukturális károk is keletkeztek.
Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 27 nagy hatótávolságú drónt indítottak Ukrajna ellen.
Ez a szokásosnál jóval kevesebb csapást jelent, és az ukrán légvédelem az összes támadó eszközt sikeresen megsemmisítette.
A harctéri események ellenére az ukrán tisztségviselők nyilvánosan nem kommentálták a tűzszünet megsértését. Donald Trump amerikai elnök pénteki bejelentése értelmében az amerikai közvetítéssel létrejött megállapodás háromnapos fegyverszünetet, valamint ezer-ezer hadifogoly kölcsönös cseréjét irányozta elő. A hét folyamán korábban Oroszország és Ukrajna külön-külön is tűzszünetet hirdetett, majd ezt követően mindkét fél szinte azonnal a megegyezés felrúgásával vádolta meg a másikat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
