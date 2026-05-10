Horribilis felárat is fizetnének az amerikai csúcsfegyverért, de van egy óriási bökkenő a németek tervében
Németország újult erővel próbálja megvásárolni az amerikai Tomahawk cirkálórakétákat. A lépésre azután szánta rá magát, hogy a Pentagon lemondta egy ilyen fegyverekkel felszerelt amerikai tüzérzászlóalj németországi telepítését. Ez a döntés komoly rést ütött Európa Oroszországgal szembeni elrettentő képességén, ami lendületet adhat az ELSA nevű európai fegyverfejlesztési tervnek – írta meg a Financial Times.

A német kormány arra törekszik, hogy rávegye a Trump-adminisztrációt a Tomahawk rakéták és a hozzájuk tartozó Typhon típusú földi indítórendszerek eladására. Boris Pistorius védelmi miniszter washingtoni utat tervez, hogy felélessze Németország tavaly júliusban benyújtott vételi ajánlatát, amelyre az Egyesült Államok eddig nem reagált.

A látogatás azonban attól függ, sikerül-e találkozót egyeztetni Pete Hegseth amerikai védelmi miniszterrel, de ez az egyeztetés korántsem biztos a Donald Trump elnök és Friedrich Merz kancellár között kirobbant konfliktus miatt, amelyet az iráni háború váltott ki.

A helyzet sürgősségét jól mutatja, hogy Berlin akár felárat is hajlandó lenne fizetni a fegyverekért. Japán és Hollandia már korábban megrendelte a Tomahawkokat, de a szállításuk késik. "Kísértés lehet, hogy pénzzel oldják meg a problémát" - fogalmazott egy, az ügyet jól ismerő forrás.

A Pentagon a múlt héten jelentette be, hogy a korábbi NATO-megállapodás keretében idénre tervezett fegyvertelepítést más helyszínre irányítják át. Ez a lépés csak tetézte Donald Trump korábbi döntését, amellyel ötezer amerikai katonát von ki Németországból. Ez utóbbi láthatóan válasz volt arra, hogy Merz élesen bírálta az Egyesült Államok iráni háborúját. Az eredeti telepítési tervet még a Biden-adminisztráció idején dolgozták ki, amivel arra kívántak reagálni, hogy Vlagyimir Putyin nukleáris robbanófejjel is felszerelhető Iszkander rakétákat állomásoztatott a kalinyingrádi exklávéban, amivel Berlint is hatótávolságon belülre hozta.

Európában jelenleg nincsenek azonnal bevethető, földről indítható, nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek. Az Egyesült Királyság tengeralattjárókról indítható Tomahawk rakétákkal rendelkezik, Franciaország pedig saját fejlesztésű, ezer kilométeres hatótávolságú cirkálórakétákat telepített a tengeralattjáróira. Carlo Masala, a müncheni Bundeswehr Egyetem nemzetközi politikai professzora szerint Berlin stratégiája felkészületlenségre és az alternatívák hiányára vall. A szakértő úgy véli,

Washington aligha hagyja jóvá az eladást, miután az Irán elleni hadműveletekben kimerítette a készleteit.

Maga Merz is elismerte a problémát, amikor vasárnap este úgy fogalmazott: az amerikaiaknak "jelenleg maguknak sincs elég".

A lehetséges alternatívák között szerepel az ELSA elnevezésű közös európai program felgyorsítása.

Ebben Németország, Franciaország, Lengyelország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Svédország vesz részt nagy hatótávolságú csapásmérő képességek fejlesztése céljából. Berlin emellett azt is vizsgálja, hogyan tudná kihasználni Ukrajna saját védelmi ipari kapacitásait. Ezek az alternatívák azonban rövid távon egyáltalán nem jelentenek megoldást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

