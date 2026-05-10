Kemény figyelmeztetést kapott Irán: ne próbálják eszközként használni a Hormuzi-szorost!

Katar miniszterelnöke arra figyelmeztette Iránt, hogy a Hormuzi-szoros nyomásgyakorlási eszközként való felhasználása csak tovább mélyítené az Öböl-térség válságát.

Mohamed bin Abdulrahman Ál Száni katari kormányfő telefonon egyeztetett Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel – közölte vasárnap a katari külügyminisztérium. Ál Száni, aki egyben Katar külügyminiszteri posztját is betölti, hangsúlyozta: a háború lezárása érdekében a konfliktusban érintett minden félnek reagálnia kell a közvetítési erőfeszítésekre.

A katari tárca azt nem közölte, hogy pontosan mikor zajlott le a telefonbeszélgetés.

