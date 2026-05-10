Komoly bajba kerülhet a politikus, aki hamarosan átveheti az irányítást a nyugati nagyhatalom felett
Globál

Az Európai Ügyészség (EPPO) nyomozást indított Jordan Bardella, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) elnöke ellen. A gyanú szerint az EP-képviselő európai parlamenti forrásokat költött el szabálytalanul, így hűtlen kezelés miatt vizsgálják – írta meg a Financial Times.

A nyomozás egy francia korrupcióellenes civil szervezet, az AC!! tavaly decemberben benyújtott feljelentésén alapul, miszerint

Bardella 2022-ben európai parlamenti keretéből finanszírozott egy médiatréninget.

Ezzel azonban valójában az akkori elnökválasztási kampányt készítette elő, amelyben Marine Le Pen mérkőzött meg Emmanuel Macronnal. Az uniós szabályok értelmében az EP-képviselők ezeket a forrásokat kizárólag az uniós parlamenti munkájukhoz kapcsolódó tevékenységekre használhatják fel, belpolitikai kampánycélokra viszont nem.

Az ügy különösen kényes, mivel Bardella és politikai mentora, Marine Le Pen magabiztosan vezetik a közvélemény-kutatásokat a jövő évi francia elnökválasztás előtt, de Le Pent korábban már elítélték uniós forrásokkal való hasonló visszaélés miatt.

Ítéletet kapott Marine Le Pen, nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson

A fellebbviteli bíróság idén júliusban dönthet arról, hogy fenntartja-e a vele szemben kiszabott, közügyektől való eltiltást. Bardella megígérte, hogy átveszi Le Pen helyét az elnökjelölti poszton, amennyiben az eltiltás jogerőre emelkedik. A felmérések szerint a Nemzeti Tömörülés jelöltje – akármelyikük is induljon – legalább 30 százalékos eredménnyel jutna be a második fordulóba.

A tét Franciaország és Európa számára is rendkívül nagy, hiszen Emmanuel Macron a második elnöki ciklusa végén már nem indulhat újra a tisztségért.

Bardella az X közösségi platformon közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy együttműködik az Európai Ügyészséggel, és minden kért dokumentumot a rendelkezésükre bocsát. „Nincs mit a szemünkre vetni” – fogalmazott a politikus, az ellene felhozott vádakat pedig politikai indíttatásúnak minősítette. Pártja szerint a médiatréninget egy külső szolgáltató végezte az európai parlamenti szabályokkal teljes összhangban. Hangsúlyozták, hogy a képzés európai uniós témakörökre fókuszált, és azon a párt több EP-képviselője is részt vett.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

