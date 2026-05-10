Magyar Péter beiktatásának napján hagyhatta el Magyarországot az Orbán-kormánytól menedéket kapott lengyel politikus

A Republika lengyel televízió vasárnap reggel jelentette, hogy

Ziobro már az Egyesült Államokban tartózkodik, és este interjút fog adni a csatornának.

Néhány órával később a TVN televízió közzétett egy fényképet, amelyen Ziobro látható a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren, New Jersey államban. A wPolityce hírportál szerint Ziobro az új magyar kormányfő, Magyar Péter beiktatásának napján, szombaton hagyta el Magyarországot érvényes amerikai vízummal.

A wPolityce úgy értesült, hogy a Magyarországon szintén menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettes ugyancsak az Egyesült Államokba utazott. Nem sokkal később azonban a Gazeta Wyborcza című napilap arról adott hírt, hogy míg Ziobro a feleségével együtt beléphetett az Egyesült Államokba,

addig Romanowski – aki ellen európai elfogatóparancs is érvényben van – nem tehette a lábát amerikai földre.

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő a Fakt című lapnak azt mondta: hivatalosan nincs tudomásuk arról, hogy Ziobro valóban az Egyesült Államokba utazott volna. A szóvivő felidézte, hogy Ziobro lengyel útlevelét bevonták, így

nem tudni, milyen dokumentumokkal utazhatott, ha ez a hír egyáltalán igaz.

A TVP World híroldal szerint Waldemar Zurek igazságügy-miniszter később megerősítette, hogy Ziobro "felbukkant egy amerikai repülőtéren", de szerinte ez nem jelenti azt, hogy el akar szökni a lengyel igazságszolgáltatás elől és az Egyesült Államokban akar elrejtőzni.

Hozzátette, hogy Varsó kérni fogja a kiadatását, ha az Egyesült Államokban marad, és már hétfőn megindítják az eljárást, ha valóban Amerikában van.

Kikről van szó?

Ziobro és Romanowski a Lengyelországot 2015 és 2023 között irányító Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány tagja volt. Miután a Fidesszel szövetséges PiS elvesztette a hatalmat 2023 decemberében, Donald Tusk új lengyel kormányfő vizsgálatokat indított az előző kormányzathoz köthető korrupciós ügyekben. Zbigniew Ziobrót egy sor bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük bűnszervezet irányításával és a Pegasus kémprogram törvénytelen megvásárlásával.

A varsói kerületi bíróság februárban elrendelte a volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását, majd másnap lengyelországi körözés indult ellene. Ha bűnösnek találják, akár 25 éves börtönbüntetést is kaphat.

Ziobro tagadja az ellene felhozott vádakat, és azt állítja, Tusk "politikai bosszúhadjáratának" áldozata.

Tavaly októberben ugyan a varóso parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését, addigra a volt miniszter már Magyarországra távozott, ahol

személyesen találkozott Orbán Viktorral, majd politikai menedékjogot kapott decemberben.

Krzysztof Gawkowski miniszterelnök-helyettes, digitális ügyekért felelős miniszter hazatérésre szólította fel az X-en a volt minisztert, az ő egykori szavait idézve, miszerint "az ártatlanoknak nincs mitől félniük".

A kormányzó Polgári Koalíció (KO) párt parlamenti képviselője, Krzysztof Brejza gyávának nevezte Ziobrót és Romanowskit, akik abban a pillanatban menekültek el Magyarországról, amikor az megszűnt biztonságos búvóhely lenni.

A felelősségre vonástól félve rejtőzködnek, mint a patkányok a világ különböző részeiben

- írta a lengyel politikus az X-en. Párttársa, aki egyben a KO szóvivője, Dorota Loboda emlékeztetett Ziobro jogi kötelezettségeire:

kötelessége Lengyelországban tartózkodni, mert a parlament tagja. Senki sem jogosította fel arra, hogy távol maradjon a bizottsági munkától vagy a szavazásoktól.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 10. Amerikába menekült Budapestről a volt lengyel igazságügyminiszter Magyar Péter beiktatása előtt

Címlapkép forrása: MTI