Meglepő nevet mondott be Putyin, aki közvetíthetne Európa és Oroszország között
MTI
Gerhard Schröder egykori német kancellárt hozta szóba Vlagyimir Putyin orosz elnök, mint lehetséges európai közvetítőt az ukrajnai háború lezárásában.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közelmúltban úgy nyilatkozott, hogy lát "lehetőséget" arra, hogy az Európai Unió tárgyalást folytasson Oroszországgal. A szombati moszkvai győzelmi napi megemlékezés után tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján az orosz államfő kijelentette: ha sor kerülne ilyen tárgyalásokra, akkor "az összes európai politikus közül ő Schröderrel tárgyalna a legszívesebben".

Putyin arra is utalt, hogy

úgy gondolja, az ukrajnai háború a vége felé közeledik.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajnának és Oroszországnak kell megtalálnia a békés megoldást a régóta húzódó konfliktusra. "De ha valaki szeretne segíteni, mi hálásak lennénk" - tette hozzá. Putyin azt is világossá tette, hogy kész közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalni. Hozzátette ugyanakkor:

ha valaki találkozni akar vele, el kell mennie Moszkvába,

egy harmadik helyszínen tartandó találkozót hosszú távú békemegállapodásnak kellene megelőznie.

Zelenszkij korábban kizárta, hogy Moszkvába utazzon. A dpa német hírügynökség érdeklődésére Schröder hivatala azt közölte, a volt kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet. Gerhard Schröder 1998 és 2005 között volt Németország kancellárja, és hivatali ideje alatt baráti kapcsolatot alakított ki Vlagyimir Putyinnal. Az elveszített 2005-ös szövetségi parlamenti választás után orosz cégekben töltött be tisztségeket, és a Kremlhez fűződő viszonya miatt bírálták a pártján, a Német Szociáldemokrata Párton belül is.

Egy névtelenséget kérő német tisztségviselő vasárnap úgy nyilatkozott, nem hihető Putyin ajánlata, mert Oroszország semmit nem módosított az eddigi feltételein. Ráadásul Putyin korábban már egy sor álajánlattal előállt, hogy megossza a nyugati szövetségeseket. A forrás szerint ahhoz, hogy hitelesnek tartsák Putyin javaslatát, Moszkvának először is meg kellene hosszabbítania a háromnapos tűzszünetet.

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility