Megosztó ötletet dobott be Putyin az ukrajnai béke kapcsán: óriási port kavart az orosz elnök javaslata
Berlin határozottan elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatát, miszerint Gerhard Schröder volt német kancellár közvetíthetne európaiként az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalásokon - számol be a Kyiv Independent.

Vlagyimir Putyin nemrég kijelentette: amennyiben az Európai Unió tárgyalásokat nyitna Moszkvával az orosz-ukrán háború lezárása céljából,

számára Schröder lenne a legmegfelelőbb közvetítő.

Egy névtelenséget kérő német kormányzati tisztviselő a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a javaslat nem tekinthető hitelesnek, mivel Oroszország nem változtatott a háború lezárásához szabott feltételein. Hozzátette, az első valódi próba az lenne, ha Moszkva hajlandó lenne meghosszabbítani a háromnapos tűzszünetet.

A tisztviselő szerint az orosz elnök "álajánlatok" sorozatával próbálja megosztani a nyugati szövetséget.

A volt kancellár pártjában, a Német Szociáldemokrata Pártban (SPD) megoszlanak a vélemények a javaslatról. Michael Roth, a parlamenti külügyi bizottság korábbi elnöke Putyin felvetését az Egyesült Államok elleni "nyílt sértésnek" és "átlátszó manővernek" nevezte. A Der Tagesspiegel című lapnak úgy fogalmazott: aki komolyan békét akar, az tűzszünettel kezdi, a közvetítő pedig "nem lehet egyszerűen Putyin haverja".

Ezzel szemben Adis Ahmetovic SPD-s politikus nyitottságot mutatott az ötlet iránt. A Der Spiegelnek azt nyilatkozta, Európa fő célja az kell legyen, hogy helyet kapjon a tárgyalóasztalnál. Kiemelte: ha ennek egyik feltétele a volt kancellár bevonása, azt nem szabad eleve kizárni,

ehelyett az európai partnerekkel egyeztetve, alaposan mérlegelni kell a lehetőséget.

Gerhard Schröder 1998 és 2005 között volt Németország kancellárja, és közismerten közeli szálak fűzik Moszkvához. Volt többek között a Nord Stream AG igazgatótanácsának elnöke, valamint a Rosznyefty orosz olajvállalat igazgatósági tagja is, amiért évi mintegy 350 ezer dollárt kapott.

