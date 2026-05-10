Megszólalt Zelenszkij Putyin tűzszünetéről: biztató jeleket lát az ukrán elnök, de nem teljes az öröme

Az ukrán elnök az amerikai közvetítéssel létrejött fegyverszünet második napján "biztatónak" nevezte a kiterjedt rakéta- és légicsapások elmaradását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a frontvonal közelében fekvő településeken nem volt nyugalom,

Oroszország továbbra is támad a számukra kulcsfontosságú irányokban.

Az orosz hadsereg nem tart tűzszünetet a fronton, és különösebben nem is próbálkozik vele

– fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette, az ukrán egységek a szükséges mértékben válaszolnak a támadásokra, és tartják az állásaikat.

Ukrajna két napja nem hajt végre mélységi csapásokat a tömeges orosz támadások elmaradása miatt.

Zelenszkij azonban figyelmeztetett: ha Oroszország visszatér a széles körű hadviseléshez, Ukrajna válasza "azonnali és érzékelhető" lesz.

A távolság egyre kevésbé számít, amit a nagy hatótávolságú fegyverrendszereinkkel már bebizonyítottunk

– tette hozzá.

Az ukrán elnök beszámolt arról is, hogy folyamatban vannak az egyeztetések az amerikai féllel a korábban Donald Trump által bejelentett megállapodás garanciáiról.

Ennek részeként készítik elő az "ezer az ezerért" elvű hadifogolycserét.

Ukrajna illetékes koordinációs parancsnoksága már átadta az ezer hadifogoly névsorát az orosz félnek. Zelenszkij kiemelte: mivel a csere amerikai közvetítéssel jött létre, elvárják, hogy Washington a végrehajtásban is aktív szerepet vállaljon.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség korábban arról számolt be, hogy az orosz erők vasárnap 60 támadást intéztek az ukrán védállások ellen, a leghevesebb harcok a pokrovszki frontszakaszon zajlottak.

