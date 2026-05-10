Menekítik a halálos kórral fertőzött hajóról az utasokat – Filmbe illő mentőakciót hajtott végre a hadsereg
Vasárnap megkezdődött a hantavírussal fertőzött holland óceánjáró, az MV Hondius utasainak evakuálása a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén. A spanyol hatóságok több mint 90 utast már elszállítottak hazájukba - számol be a BBC. Ezzel egy időben brit katonai ejtőernyősök a világ egyik legelzártabb lakott szigetén, az Atlanti-óceán kellős közepén található Tristan da Cunhán nyújtottak orvosi segítséget egy fertőzésgyanús brit állampolgárnak.

Az evakuálás során a spanyol, francia és brit állampolgárokat különjáratokkal szállították Madridba, Párizsba, illetve Manchesterbe. A tenerifei repülőtéren a mentésben részt vevő személyzet fehér védőruhát adott az utasokra, majd a kifutópályán fertőtlenítő zuhany alá állították őket.

A járvány során három ember vesztette életét a fedélzeten, közülük kettőnél utólag igazolták a hantavírus-fertőzést.

Vasárnap tervben van török, ír és amerikai állampolgárok hazaszállítása is, míg az utolsó evakuációs járat hétfőn indul Ausztráliába. Javier Padilla spanyol egészségügyi miniszter szerint ezután kevesebb mint 60 utas marad a hajó fedélzetén.

Az óceánjáró vasárnap hajnal előtt érkezett Granadilla kikötőjébe, de a parttól távolabb vetett horgonyt. Egy tengeri mérföldes biztonsági zónát jelöltek ki körülötte, a környéken pedig a katonai rendészet hajói járőröztek. Reggel hét órakor orvosi csapatok szálltak a fedélzetre, hogy megvizsgálják az utasokat és a személyzetet. A partra szálló utasok csónakokkal érkeztek a szárazföldre, ahol védőfelszerelésbe öltözött hatósági szakemberek fogadták őket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számukra 42 napos karanténidőszakot javasolt.

A brit utasokat egy elkülönítő létesítménybe viszik, ahol legfeljebb 72 órát töltenek, ezt követően az orvosok döntik el, hogy otthon vagy másutt folytathatják-e a karantént. Öt francia állampolgárt "szigorú elkülönítésbe" helyeztek, miután egyikük a hazafelé tartó repülőúton tüneteket mutatott.

Mindeközben egy különleges brit katonai műveletre is sor került.

A 16. légiroham-dandár hat ejtőernyőse és két orvosa hajtott végre ugrást Tristan da Cunha szigetén. Egy olyan brit férfinak nyújtottak segítséget, aki április 14-én szállt le a Hondiusról, és két héttel később fertőzésre utaló tüneteket mutatott. A mindössze 221 lelkes szigeten nincs repülőtér, hajóval pedig a beteg oxigénkészletének várható kimerülése miatt már nem értek volna oda időben.

Az ejtőernyősök öt kilométeres magasságból, erős szélben hajtották végre az ugrást. A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint ez volt az első alkalom, hogy a brit hadsereg ejtőernyős bevetéssel juttatott humanitárius célból orvosi személyzetet egy ennyire távoli területre. Az egység a sziget golfpályáján landolt, és 3,3 tonna orvosi felszerelést is ledobtak számukra.

Eddig hat igazolt hantavírus-fertőzést tartanak nyilván,

köztük van két brit állampolgár is, akiket jelenleg Hollandiában és Dél-Afrikában kezelnek. A hajón maradt mintegy 30 fős legénység vissza fogja vinni a Hondiust Hollandiába.

A WHO és a spanyol hatóságok egyaránt hangsúlyozták, hogy a lakosság számára a fertőzés kockázata alacsony, mivel a rágcsálókban fellelhető, andoki vírustörzs emberről emberre csak rendkívül szoros kontaktus útján terjed. A hantavírus az emberre elsősorban akkor jelenthet veszélyt, ha valaki fertőzött rágcsálóvizelettel , -ürülékkel, vagy -nyállal szennyezett levegőt lélegez be, különösképp olyan helyen, ahol rágcsálók és emberek szoros közelségben élnek egymás mellett.

