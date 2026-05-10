Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: nyílt összetűzésbe keveredtek az amerikai erők, már egy európai nagyhatalom is hadihajót indított

Bár viszonylagos nyugalom honolt vasárnap a Hormuzi-szoros környékén a korábbi napok összecsapásai után, a helyzet még mindig nagyon feszült a térségben. Washington továbbra is Teherán válaszára vár a háború lezárását és a béketárgyalások megkezdését célzó legújabb javaslatára. Az Egyesült Államok és Irán között immár több mint két hónapja tartó fegyveres konfliktus globális energiaválságot idézett elő, amely egyre komolyabb fenyegetést jelent a világgazdaságra nézve – írja a Reuters.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter pénteken még órák kérdésének nevezte az iráni választ, ám azóta sem érkezett jelzés Teheránból. Rubio szombaton Miamiban tárgyalt a katari miniszterelnökkel a közel-keleti stabilitás megőrzéséről, a hivatalos közlemény azonban Iránt meg sem említette.

Donald Trump amerikai elnök egy rövid interjúban szintén azt mondta, hogy záros határidőn belül várja az iráni választ.

Bizalomerősítő lépésként szombaton egy katari LNG-szállító hajó indult el a szoroson át Pakisztán felé. A lépést források szerint Irán hagyta jóvá, gesztusként a közvetítő szerepet betöltő Katar és Pakisztán irányába. Ha a hajó sikeresen áthalad, ez lesz az első katari LNG-szállítmány a tengeri átjáróban a február 28-án kezdődött háború óta.

Az egy hónapja életbe lépett tűzszünet ellenére az elmúlt napokban komoly összetűzésekre került sor a térségben.

Pénteken iráni erők és amerikai hadihajók csaptak össze, az Egyesült Arab Emírségeket pedig újabb támadás érte. Az amerikai hadsereg közlése szerint két, Iránhoz köthető hajót találtak el, amelyek egy iráni kikötőbe próbáltak behajózni. Vasárnap egy teherhajót is lövedéktalálat ért Doha közelében, a brit tengerészeti hatóság tájékoztatása szerint kisebb tűz keletkezett, de személyi sérülés és környezeti kár nem történt.

Irán tovább szigorítja a szoros feletti ellenőrzést Mohammad Akraminija hadsereg-szóvivő vasárnapi bejelentése szerint:

az amerikai szankciókat alkalmazó államok hajói nehézségekre számíthatnak az átkelés során.

Az iráni törvényhozók emellett egy olyan törvénytervezeten dolgoznak, amely formalizálná a szoros iráni igazgatását, beleértve az "ellenséges államok" hajóinak kitiltását is.

Washington a múlt hónapban tengeri blokádot rendelt el az iráni hajókkal szemben, de egy kiszivárgott CIA-elemzés szerint Irán még mintegy négy hónapig nem küzdene súlyos gazdasági nehézségekkel az amerikai intézkedés hatására, ami megkérdőjelezi Trump elnök alkupozícióját. Egy vezető hírszerzési tisztviselő ugyanakkor cáfolta a Reutersnek az elemzésről szóló értesüléseket.

Rubio pénteken nyilvánosan számonkérte Olaszországot és más szövetségeseket, amiért nem állnak Washington mellé a szoros újranyitásáért folytatott erőfeszítésekben. Eközben Nagy-Britannia szombaton bejelentette, hogy hadihajót vezényel a Közel-Keletre. A lépés egy olyan többnemzeti tengeri művelet előkészítését szolgálja, amelyet Franciaországgal közösen terveznek a szoros szabad hajózhatóságának szavatolására.

Forrás: Reuters

