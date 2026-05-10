Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – háborús híreink vasárnap

Úgy gondolom, hogy a dolog a végéhez közeledik
– jelentette ki Putyin a Kremlben tartott sajtótájékoztatón a második világháború óta Európa legvéresebb fegyveres konfliktusáról. Nyilatkozata fordulatot jelent, korábban ugyanis többször leszögezte: Oroszország addig harcol, amíg az úgynevezett "különleges hadművelet" valamennyi célját el nem éri.
A május 9-i győzelem napi ünnepségen idén feltűnően más volt a látvány, mint az elmúlt években: a Vörös téren nem vonultak fel interkontinentális ballisztikus rakéták, harckocsik és rakétarendszerek.
Helyettük a Kreml falával szemben felállított óriáskivetítőkön az orosz haditechnikát bemutató videókat játszottak le.
Putyin a háború okairól szólva a "globalista" nyugati vezetőket hibáztatta, azzal érvelve, hogy a berlini fal 1989-es leomlása után ígéretet tettek a NATO keleti bővítésének elmaradására, később mégis megpróbálták Ukrajnát az Európai Unió érdekszférájába vonni. Az európai vezetőket háborús uszítóknak nevezte, amiért tízmilliárd dolláros nagyságrendben támogatják Ukrajnát fegyverekkel, hírszerzési információkkal és pénzügyi segítséggel.
Az orosz–ukrán tűzszünet egyelőre még tart, bár korábban a felek kölcsönösen egymást vádolták a meghirdetett egyoldalú egyezmény megsértésével. Ennek ellenére Donald Trump amerikai elnök egy szombattól hétfőig tartó, háromnapos tűzszünetet jelentett be, amelyet Moszkva és Kijev egyaránt elfogadott.
A két fél ezer hadifogoly cseréjéről is megállapodott.
Az európai tárgyalásokra vonatkozó kérdésre válaszolva Putyin egyértelműen Gerhard Schrödert, korábbi német kancellárt, a Gazprom igazgatótanácsának tagját nevezte meg preferált partnerként. Az egykori német politikust régóta szoros kapcsolat fűzi az orosz elnökhöz, személye pedig rendkívül megosztó az európai politikában. António Costa, az Európai Tanács elnöke a múlt héten arról beszélt, hogy lát lehetőséget az EU és Oroszország közötti tárgyalásokra az európai biztonsági architektúra jövőjéről.
Putyin szerint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóra csak egy tartós békemegállapodás megszületése után kerülhet sor.
Az orosz csapatok immár több mint négy éve harcolnak Ukrajnában, ami hosszabb idő, mint amennyit a szovjet erők a második világháborúban harcoltak. Az orosz előrenyomulás idén lelassult, így Moszkva Ukrajna területének alig egyötödét tartja ellenőrzése alatt. A Donyec-medence teljes elfoglalása egyelőre nem sikerült, mivel az ukrán erők egy erődvárosokból álló védelmi vonalra vonultak vissza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A tétlenség ára – Óriási összegeket tesz ki a természetkárosítás elhallgatott számlája
A természet megóvása nem csupán etikai kérdés, hanem a globális gazdasági stabilitás alapfeltétele.
Történelmi fordulat az energiapiacon: olyasmi történt, amire eddig csak a legsúlyosabb válságok idején volt példa
Korszakhatárhoz ért az energiarendszer átalakítása.
Jön a meleg, jön az erdőtűz is: három megyében is dolgoznak a tűzoltók
Nem segít a helyzeten a nyárfavirágzás.
Gázolt a vonat Óbudán
Nem kell jelentős menetrendváltozásra számítani.
Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire
Magas kockázatúnak nyilvánították a hantavírussal fertőzött hajó utasait.
Rossz hír jött a közlekedőknek: estére mindkét irányban elesik az egyik legfontosabb magyar sztráda
Elbontják a régi gyalogoshidat Velencénél.
Kiderült, hogyan védenék ki az oroszok csapásait: elképesztő eszköz állhat hamarosan csatasorba
Hamarosan érkezhet Kijev saját lézerfegyvere.
Szivárognak a műholdképek: a semmiből bukkant fel Amerika álcázott szellemhajója
Rossz hír ez Iránnak
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.