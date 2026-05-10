Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – háborús híreink vasárnap

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton kijelentette: úgy véli, az ukrajnai háború a végéhez közeledik. Mindezt mindössze órákkal azután mondta, hogy Moszkva megtartotta az elmúlt évek legvisszafogottabb győzelem napi díszszemléjét. Az elnök arról is beszélt, hogy kész lenne tárgyalni Európa új biztonsági berendezkedéséről. Ehhez Gerhard Schröder volt német kancellárt tartaná a legalkalmasabb partnernek.

– jelentette ki Putyin a Kremlben tartott sajtótájékoztatón a második világháború óta Európa legvéresebb fegyveres konfliktusáról. Nyilatkozata fordulatot jelent, korábban ugyanis többször leszögezte: Oroszország addig harcol, amíg az úgynevezett "különleges hadművelet" valamennyi célját el nem éri.

A május 9-i győzelem napi ünnepségen idén feltűnően más volt a látvány, mint az elmúlt években: a Vörös téren nem vonultak fel interkontinentális ballisztikus rakéták, harckocsik és rakétarendszerek.

Helyettük a Kreml falával szemben felállított óriáskivetítőkön az orosz haditechnikát bemutató videókat játszottak le.

Putyin a háború okairól szólva a "globalista" nyugati vezetőket hibáztatta, azzal érvelve, hogy a berlini fal 1989-es leomlása után ígéretet tettek a NATO keleti bővítésének elmaradására, később mégis megpróbálták Ukrajnát az Európai Unió érdekszférájába vonni. Az európai vezetőket háborús uszítóknak nevezte, amiért tízmilliárd dolláros nagyságrendben támogatják Ukrajnát fegyverekkel, hírszerzési információkkal és pénzügyi segítséggel.

Az orosz–ukrán tűzszünet egyelőre még tart, bár korábban a felek kölcsönösen egymást vádolták a meghirdetett egyoldalú egyezmény megsértésével. Ennek ellenére Donald Trump amerikai elnök egy szombattól hétfőig tartó, háromnapos tűzszünetet jelentett be, amelyet Moszkva és Kijev egyaránt elfogadott.

A két fél ezer hadifogoly cseréjéről is megállapodott.

Az európai tárgyalásokra vonatkozó kérdésre válaszolva Putyin egyértelműen Gerhard Schrödert, korábbi német kancellárt, a Gazprom igazgatótanácsának tagját nevezte meg preferált partnerként. Az egykori német politikust régóta szoros kapcsolat fűzi az orosz elnökhöz, személye pedig rendkívül megosztó az európai politikában. António Costa, az Európai Tanács elnöke a múlt héten arról beszélt, hogy lát lehetőséget az EU és Oroszország közötti tárgyalásokra az európai biztonsági architektúra jövőjéről.

Putyin szerint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóra csak egy tartós békemegállapodás megszületése után kerülhet sor.

Az orosz csapatok immár több mint négy éve harcolnak Ukrajnában, ami hosszabb idő, mint amennyit a szovjet erők a második világháborúban harcoltak. Az orosz előrenyomulás idén lelassult, így Moszkva Ukrajna területének alig egyötödét tartja ellenőrzése alatt. A Donyec-medence teljes elfoglalása egyelőre nem sikerült, mivel az ukrán erők egy erődvárosokból álló védelmi vonalra vonultak vissza.

