  • Megjelenítés
Súlyos beismerést tett Trump embere: lejjebb adott Amerika a követeléseiből, örülhet az iszlamista rezsim?
Globál

Súlyos beismerést tett Trump embere: lejjebb adott Amerika a követeléseiből, örülhet az iszlamista rezsim?

MTI
|
Portfolio
Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyezségben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de az a "végcél" - jelentette ki Chris Wrigth amerikai energiaügyi miniszter vasárnap.

Donald Trump minisztere az NBC News és a CBS News televízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy

a konfliktus rendezése során két végső célt lát:

  • az egyik a Hormuzi-szoros szabad forgalmának biztosítása,
  • a másik pedig Irán nukleáris programjának lezárása.

Arra a kérdésre, "lehetséges-e, hogy egy köztes megállapodás nem ad választ minden, az iráni atomprogram körül felmerül aggályra", Chris Wright úgy válaszolt, hogy

természetesen lehetséges.

Még több Globál

Feloldották a zárat Magyarország egyik legforgalmasabb útvonalán – Hatalmas daruk bénították meg a forgalmat

Meglepő nevet mondott be Putyin, aki közvetíthetne Európa és Oroszország között

Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Hozzátette, hogy Irán egyelőre nem adott világos választ az új amerikai megállapodási javaslatra.

A miniszter szerint a konfliktus katonai szakasza a tervezett ideig tartott, jelenleg a tárgyalások szakasza tart, amelynek során az Egyesült Államok gazdasági nyomásgyakorlás eszközeit alkalmazza, miközben Irán ragaszkodik a nukleáris programhoz, és ez a szakasz

kicsit hosszabb ideig tart.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a célok elérése érdekében

az Egyesült Államok "egyetlen opciót sem vesz le az asztalról",

és közölte, hogy Irán egyelőre nem adott világos választ a legutóbbi amerikai megállapodási javaslatra.

Az amerikai energiaügyi tárcavezető ismét azt hangoztatta, hogy amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd, a jelenlegi helyzetet pedig átmenetinek nevezte.

Az Egyesült Államokban az országosan mértékadónak tekintett üzemanyagár-statisztika, az AAA összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagos benzinár ezen a héten elérte a 4 dollár 54 centes szintet, szemben a február végén regisztrált 2 dollár 98 centtel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: nyílt összetűzésbe keveredtek az amerikai erők, már egy európai nagyhatalom is hadihajót indított
Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna és Oroszország is megerősítette az egyezményt – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility