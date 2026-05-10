Súlyos beismerést tett Trump embere: lejjebb adott Amerika a követeléseiből, örülhet az iszlamista rezsim?

Donald Trump minisztere az NBC News és a CBS News televízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy
a konfliktus rendezése során két végső célt lát:
- az egyik a Hormuzi-szoros szabad forgalmának biztosítása,
- a másik pedig Irán nukleáris programjának lezárása.
Arra a kérdésre, "lehetséges-e, hogy egy köztes megállapodás nem ad választ minden, az iráni atomprogram körül felmerül aggályra", Chris Wright úgy válaszolt, hogy
természetesen lehetséges.
Hozzátette, hogy Irán egyelőre nem adott világos választ az új amerikai megállapodási javaslatra.
A miniszter szerint a konfliktus katonai szakasza a tervezett ideig tartott, jelenleg a tárgyalások szakasza tart, amelynek során az Egyesült Államok gazdasági nyomásgyakorlás eszközeit alkalmazza, miközben Irán ragaszkodik a nukleáris programhoz, és ez a szakasz
kicsit hosszabb ideig tart.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy a célok elérése érdekében
az Egyesült Államok "egyetlen opciót sem vesz le az asztalról",
és közölte, hogy Irán egyelőre nem adott világos választ a legutóbbi amerikai megállapodási javaslatra.
Az amerikai energiaügyi tárcavezető ismét azt hangoztatta, hogy amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd, a jelenlegi helyzetet pedig átmenetinek nevezte.
Az Egyesült Államokban az országosan mértékadónak tekintett üzemanyagár-statisztika, az AAA összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagos benzinár ezen a héten elérte a 4 dollár 54 centes szintet, szemben a február végén regisztrált 2 dollár 98 centtel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ezen áll vagy bukik a részvénypiaci emelkedés
A kegyelmi állapot három feltétele a Hormuzi-szoros lezárása után.
Nagy fordulat: 12 százalékos növekedés és öt trend, ami a magánbefektetőknek is szól
A globális prémium ingatlanpiacot a Knight Frank elemezte The Wealth Report című kiadványában.
Meglepő nevet mondott be Putyin, aki közvetíthetne Európa és Oroszország között
Szerinte a vége felé közeledik a háború.
Megszólalt Magyar Péter sógora, akiből majdnem igazságügyi miniszter lett
"Lemondani nem egyszerű" - üzente Melléthei-Barna Márton.
Kell csinálni, de nem így - miért tartott a Fidesz-kormány Ursula von der Leyen évtizedekre szóló paktumaitól?
Győri Enikőt kérdeztük a leköszönő kormány EU-s kereskedelempolitikájáról.
Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra
Pakisztánon keresztül.
Váratlan fordulat a Modigliani-perben – Téves festmény a jogvita tárgya?
Ülő férfi bottal az érintett alkotás címe.
Rossz híreket kapott Trump: a fél országot magára haragította
Nem a legjobb ómen a félidős választások előtt.
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.