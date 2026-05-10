Súlyos beismerést tett Trump embere: lejjebb adott Amerika a követeléseiből, örülhet az iszlamista rezsim?

Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy Iránnal kötendő átmeneti egyezségben ne szerepeljen az ország atomprogramja lezárásának kötelezettsége, de az a "végcél" - jelentette ki Chris Wrigth amerikai energiaügyi miniszter vasárnap.

Donald Trump minisztere az NBC News és a CBS News televízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy

a konfliktus rendezése során két végső célt lát:

az egyik a Hormuzi-szoros szabad forgalmának biztosítása,

a másik pedig Irán nukleáris programjának lezárása.

Arra a kérdésre, "lehetséges-e, hogy egy köztes megállapodás nem ad választ minden, az iráni atomprogram körül felmerül aggályra", Chris Wright úgy válaszolt, hogy

természetesen lehetséges.

Hozzátette, hogy Irán egyelőre nem adott világos választ az új amerikai megállapodási javaslatra.

A miniszter szerint a konfliktus katonai szakasza a tervezett ideig tartott, jelenleg a tárgyalások szakasza tart, amelynek során az Egyesült Államok gazdasági nyomásgyakorlás eszközeit alkalmazza, miközben Irán ragaszkodik a nukleáris programhoz, és ez a szakasz

kicsit hosszabb ideig tart.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a célok elérése érdekében

az Egyesült Államok "egyetlen opciót sem vesz le az asztalról",

Az amerikai energiaügyi tárcavezető ismét azt hangoztatta, hogy amint helyreáll a Hormuzi-szoros forgalma, az energiaárak csökkennek majd, a jelenlegi helyzetet pedig átmenetinek nevezte.

Az Egyesült Államokban az országosan mértékadónak tekintett üzemanyagár-statisztika, az AAA összegzése szerint a gallononkénti (3,78 liter) átlagos benzinár ezen a héten elérte a 4 dollár 54 centes szintet, szemben a február végén regisztrált 2 dollár 98 centtel.

