Új utasításokat adott Irán legfőbb vezetője a hadseregnek

Az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának vezetője találkozott Modzstaba Hamenei legfelsőbb vezetővel. A találkozón új iránymutatásokat kapott a katonai műveletek folytatására, valamint az ellenfelekkel szembeni határozott fellépésre.

A félhivatalos Fársz hírügynökség vasárnapi jelentése szerint Ali Abdolláhi, a Hátam al-Anbijá Központi Parancsnokság vezetője tájékoztatta Hameneít az ország fegyveres erőinek készültségéről. A beszámoló a találkozó pontos időpontját nem közölte.

A fegyveres erők készen állnak, hogy fellépjenek az amerikai–cionista (izraeli) ellenség bármilyen lépésével szemben. Az ellenség bármely hibája esetén Irán válasza gyors, súlyos és határozott lesz

– idézte a Fársz hírügynökség Abdolláhit.

Forrás: Reuters

