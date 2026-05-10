Újabb ország váltotta ki a Kreml haragját
Moszkva elfogadhatatlannak nevezte, hogy Örményország megszólalási lehetőséget biztosított Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "oroszellenes kijelentéseinek". Az orosz vezetés ezért hivatalos magyarázatot vár Jerevántól.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap orosz hírügynökségeknek nyilatkozva közölte, hogy Oroszország elfogadhatatlannak tartja a jereváni vezetés lépését. Hozzátette: Moszkva hivatalos magyarázatot vár az örmény féltől a történtekre.

A rövid, de határozott hangvételű üzenet újabb jele annak, hogy egyre mélyül a feszültség a két ország között. Örményország az elmúlt időszakban több lépéssel is távolodni kezdett hagyományos szövetségesétől, Oroszországtól. Ezzel párhuzamosan egyre szorosabbra fűzi diplomáciai kapcsolatait a nyugati államokkal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

