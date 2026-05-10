Üzent Orbán Viktor szövetségese: Magyar Péterrel valósítanának meg egy óriási tervet

A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést.

Andrej Babiš a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte,

eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot (V4),

és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani.

Babiš gratulált magyar kollégájának kormányfővé választásához.

Szlovákiával és Lengyelországgal együtt sok közös érdekünk van az Európai Unióban, s amikor a múltban ezekért együtt küzdöttünk, sok fontos dolgot sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje a V4 felújításának, és bízom benne, hogy az neki (Magyar Péternek) is köszönhetően sikerülni fog

– írta Andrej Babiš.

A cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke a magyar választások előtt nyíltan Orbán Viktort és a Fideszt támogatta. A Tisza Párt választási győzelme után azonban gratulált Magyar Péternek.

Martin Kupka, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke kijelentette: Magyar Péter kormányfői kinevezése elsősorban Magyarország polgárai, de Csehország és visegrádi partnerei számára is jó hír.

Szilárd meggyőződésem, hogy (Magyar Péter) nem fogja folytatni a közeledést a Kremlhez és az Európán belüli együttműködésre fog összpontosítani

– írta az X közösségi oldalon megjelent nyilatkozatában az ODS elnöke, aki szintén gratulált az új magyar kormányfőnek.

Robert Fico szlovák kormányfő, aki szintén Orbán Viktor szoros szövetségesének számított, pár naoja közös fotót posztolt Babišsal és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, így kommentálva azt:

A három testőr a negyedikre és a V4-ek újjászületésére vár.

Three musketeers are waiting for the fourth and the revival of V4 Photo by @AndrejBabis — Robert Fico (@RobertFicoSVK) May 4, 2026

