Válaszolt Irán az amerikai békejavaslatra

Irán vasárnap elküldte válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára a közvetítőként fellépő Pakisztánnak – jelentette az IRNA iráni hírügynökség. Ezzel új szakaszba léptek a több mint két hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalások.

Az IRNA egy bennfentes forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az iráni javaslat alapján a tárgyalások jelenlegi szakasza kizárólag a térségbeli harccselekmények beszüntetésére fókuszálna.

A Reuters értesülései szerint mindkét fél arra törekszik, hogy első lépésként egy ideiglenes megállapodás szülessen a fegyveres konfliktus felfüggesztéséről, valamint a Hormuzi-szoros biztonságos hajóforgalmának garantálásáról.

Ez a lépés teremtené meg az alapot egy átfogóbb egyezmény kidolgozásához. A későbbi tárgyalások keretében már olyan összetettebb kérdéseket is napirendre tűznének, mint az iráni atomprogram ügye.

