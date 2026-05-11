A Nemzetbiztonsági Bizottság is meghozta döntését Orbán Anitáról, alapos átvilágítások várhatóak

Az Információs Hivatal felügyeletéről a szakmaiság fontosságát hangsúlyozta, ez egyszerre részéről is fontos, de elvárás is lesz a szolgálatoktól.

Az integritás és az emberség is megkérdőjelezhetetlen érték lesz a munkájukban.

Szuverenitási kérdésekben azt mondta, hogy a külső beavatkozási kísérletekről jelentést fognak készíteni és ezt nyilvánosságra is fogják hozni.

Első számú prioritás lesz a nemzeti szuverenitás valós visszaállítása. Ennek érdekében a külügyminisztériumi informatikai rendszert teljesen át fogják vizsgálni.

Az állományt a szolgálatok segítségével is tudatosságra akarja nevelni, hogy ne legyen lyukak a rendszerbe. Mindenkinek határozottan figyelnie kell majd arra is, hogyan kezeli saját készülékeit és információit.

Nem egy egyszeri "történet" lesz, állandó képesség fejlesztés lesz az irányítása alatt.