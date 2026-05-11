A Nemzetbiztonsági Bizottság is meghozta döntését Orbán Anitáról, alapos átvilágítások várhatóak
Harmadik állomásként az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága hallgatja meg Orbán Anitát, aki a nap folyamán már elnyerte az EU-s ügyekkel foglalkozó és a Külügyi Bizottság támogatását is. Élőben tudósítunk a Parlament Nagy Imre terméből.
A Nemzetbiztonsági Bizottság döntött Orbán Anita kinevezéséről

6 igen és 2 tartózkodás mellet támogatták Orbán Anita külügyminiszteri kinevezését, így mind a három mai meghallgatásán megszerezte a képviselők jóváhagyását.

Nem döntöttek személyi kérdésekről a szolgálatok terén

Személyi változtatásokról még nem tud beszélni Orbán Anita az Információs Hivatal tekintetében. Érdekes kérdés lehet, hogy esetleg várni akarnak ilyen döntésekkel a szerv átvilágításának lefolytatásáig.

A Tisza-kormány rövid időn belül operációs szintre akar kerülni, de a szükséges vizsgálatok lefolytatása akár hónapokig is eltarthat.

Orbán Anita: nyilvánsságra hozzuk minden jelentés eredményét

Az Információs Hivatal felügyeletéről a szakmaiság fontosságát hangsúlyozta, ez egyszerre részéről is fontos, de elvárás is lesz a szolgálatoktól.

Az integritás és az emberség is megkérdőjelezhetetlen érték lesz a munkájukban.

Szuverenitási kérdésekben azt mondta, hogy a külső beavatkozási kísérletekről jelentést fognak készíteni és ezt nyilvánosságra is fogják hozni.

Első számú prioritás lesz a nemzeti szuverenitás valós visszaállítása. Ennek érdekében a külügyminisztériumi informatikai rendszert teljesen át fogják vizsgálni.

Az állományt a szolgálatok segítségével is tudatosságra akarja nevelni, hogy ne legyen lyukak a rendszerbe. Mindenkinek határozottan figyelnie kell majd arra is, hogyan kezeli saját készülékeit és információit.

Nem egy egyszeri "történet" lesz, állandó képesség fejlesztés lesz az irányítása alatt.

Nyilvánosságot követel a Mi Hazánk képviselője

A migrációs paktumhoz való hozzáállásról és közbeszerzési vizsgálatok lefolytatásáról kérdezte a meghallgatást vezető Apáti István mi hazánkos képviselő a leendő miniszterelnök-helyettest.

Elmondása szerint az, hogy a külügyminisztérium vezetése mellett ezt a pozíciót is betölti majd Orbán Anita, megemeli a szerepét, ezért egy több ügyet is felsorolt amelyben lépésekre kérte Magyarország következő külügyminiszterét.

Köztük szó volt világszenzációnak számító gyógyszerkísérlet megvédéséről, valamint magyarországi nyersanyaglelőhelyek feltárásáról.

A korábban már említett átvilágítások, vizsgálatok eredményéről határozottan azt kérte, hogy

hozzák nyilvánosságra, amennyiben ez bármilyen okból is indokolt lehet.

A Fidesz képviselői is az orosz befolyásról kérdezték Orbán Anitát

Orbán Anitát arról kérdezték, hogy mi a véleménye elődje, Szijjártó Péter viszonyához Szergej Lavrov orosz külügyminiszterhez, akire a kérdező szerint példaképként tekintett. A Fidesz részéről ezzel szemben arról kérdeztek, hogyan próbálják megvédeni Magyarországot attól, hogy a említett két személy közt kiszivárgott telefonbeszélgetések esete ne ismétlődjön meg.

Kocsis Máté a rivalizálás megszüntetéséről kérdezte Orbán Anitát, példákat szeretne hallani ennek előfordulására.

Ezen felül az Információs Hivatal átalakítása, és szintén Szijjártó telefonhívásainak lehallgatásáról kérdezett.

Szerinte ez attól függetlenül, hogy az előző kormány miniszteréről van itt szó, szerinte veszélyes gyakorlatot teremt. Ezzel kapcsolatban Panyi Szabolcs újságírót is megemlítette, akinek a nevéhez kötötték a botrányt.

Kocsis Máté azt is tisztázni szerette volna, hogy

lesz-e vizsgálat arról, hogy valóban folyt-e orosz szolgálati munka Magyarországon a választási kampány során.

Ezen felül azt is kérte, hogy mivel csak két fővel van jelen a Fidesz frakció, ezért 4-ről 6 percre hosszabbítsák meg a rendelkezésre álló felszólalási idejét, azonban ezt a bizottság leszavazta.

Orbán Anita számot ad a Tisza-kormány nemzetbiztonsági elveiről

Indító expozéjában a nemzetbiztonsági szervek fontosságáról, pártpolitikai érdekektől való mentességét emelte ki. Külön hangsúlyozta a polgári hírszerzés, tehát az Infomációs Hivatal munkáját.

Elmondása szerint Magyarországnak egyre komplexebb helyzetben kell helytállni, ezért az alá tartozó hírszerző intézményre komoly feladat hárul majd.

Kulcsfontosságúnak tartja a nemzetbiztonsági szervek feletti demokratikus ellenőrzés visszaállítását, hiszen az utóbbi évek működése alatt a gyanú árnyéka vetült arra, hogy valóban jogszerűen jártak-e el az előző kormányok működése alatt.

Ennek az ellenőrzésével, átvilágításával kezdik majd a munkát, és az Információs Hivatal vezetőjének rendszeres tájékoztatókat kell majd adnia.

A nemzetbiztonsági szervek munkájában szorosan együtt fog működni Ruszi-Szendi Romulusz honvédelmi és Pósfai Gábor belügyminiszterrel.

Orbán Anita szerint az EU-centrikus külpolitikával párhuzamosan fontos lesz, hogy tagállami szövetségeseink számára is visszaépítsék, megerősítsék a bizalmat. Az IH-nak képesnek kell lenni megbízható információk továbbadására is, mert közepes méretű országként fontos, hogy erős hálózat legyen más országok szolgálataival.

A legfontosabb a hivatal integritásának visszaállítása, nem lesz politika alapú tisztogatás, a személyi döntések szakmai alapon fognak történni.

- emelte ki Orbán Anita.

A szolgálatoknál dolgozók számára új életpálya modellt ígért, és azt, hogy megszüntetik a különböző szervek közti rivalizálásokat. Jelmondatukat visszaállítják arra, hogy

A haza minden előtt.

Megkezdődött a meghallgatás

A leendő külügyminiszter és egyben miniszterelnök-helyettes nemzetbiztonsági meghallgatását Apáti István nyitja meg.

Az esemény elején megállapították a testület határozóképességét, a napirend megváltoztatásár itt sem érkezett kérvény, így Orbán Anita felszólalásával kezdődik a meghallgatás, amit a kérdések követnek.

A Fidesz részéről Kocsis Máté is részt vesz a meghallgatáson, a Tisza oldaláról a frakcióvezető-helyettes Velkey György, és az EU-s ügyekkel foglalkozó bizottságot vezető Sopov Ildikó is jelen van.

Nemzetbiztonsági meghallgatáson vesz részt Orbán Anita

Két meghallgatás után az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is beszél Orbán Anita.

Az Európai Uniós ügyek Bizottságában és a Külügyi Bizottságban is 6-6 igen szavazat mellett nyert támogatást korábban.

Eddig államtitkári és egyéb kinevezésekről nem esett szó, de a Tisza-kormány számára elérhető adatok viszonylatában részletesen beszélt arról, hogy milyen munkát képzel el a külügyminisztériumnak a következő időszakban.

Ezek szerint a külgazdaság elkerül a tárcájától, és elsősorban szolgáltató, összekötő szerepet fog vinni, előkészítve a terepet adott ügyben a releváns minisztériumok vezetőinek.

Az uniós pénzek ügyén is az stratégia, hogy míg az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal Magyar Péter minisztériuma fog egyeztetni, addig a külügy első számú feladata az lesz, hogy a tagállamokat győzze meg arról, támogassák a források felszabadítását.

Orbán Anita a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatása után tervez doorstep sajtótájékoztatót adni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

