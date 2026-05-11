A temetőből tért vissza az Egyesült Államok pusztító fegyvere: óriási fordulat jön a légierőnél

A laő azt írja: egy B-1B Lancer bombázó közel kétéves felújítás után a hétvégén visszatért aktív szolgálatba - a gép korábban az arizonai Davis-Monthan légibázison, a "repülőgép-temetőként" ismert tárolóban parkolt. A 86-0115-ös sorozatszámú, korábban "Rage" névre keresztelt repülőt 2021-ben vonták ki a hadrendből. Ekkor a légierő 62-ről 45 darabra csökkentette a B-1B-flotta létszámát.
A légierő eredetileg a 2030-as évek elejére tervezte a teljes B-1B-flotta leselejtezését - frissített tervek szerint azonban legalább 2037-ig szolgálatban kívánják tartani a típust.
A döntést alapvetően két tényező indokolta. Egyrészt késik az utódként szánt hatodik generációs B-21 Raider lopakodó bombázó programja. Másrészt a B-1B kiválóan teljesített az iráni Epic Fury hadművelet során, ahol a nagy hasznos teherbírása különösen értékesnek bizonyult.
A B-2 Spirit lopakodó bombázók kivonása szintén haladékot kapott. Az eredetileg a 2030-as évek elejére tervezett leselejtezés helyett a légierő 1,35 milliárd dollárt szán a flotta fenntartására a következő öt évben, illetve eltörölték a hadrendből való kivonás várható dátumát is. Ez azt jelenti, hogy akár a B-21 Raider rendszeresítése után is aktívak maradhatnak.
A szolgálati idő meghosszabbítása nemcsak a bombázókat érinti. A 2027-es költségvetési dokumentumok szerint
a korábban leszerelésre szánt F-22 Block 20 vadászgépeket is továbbra is hadrendben tartják. Emellett elvetették több tucat F-15C/D, illetve három A-10 Warthog repülőszázad kivonását is.
Mindeközben a légierő folytatja a B-52 Stratofortress flotta nagyszabású modernizációját is. A 76 darab B-52H bombázót a korszerűbb B-52J változatra fejlesztik. A gépek új Rolls-Royce F130 hajtóműveket kapnak, így
a típus akár a százéves szolgálati időt is elérheti.
Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images
