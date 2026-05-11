Amerika egyre nagyobb bajban: csúszik a világ legnagyobb hadihajója, későn jöhet a USS John F. Kennedy

A Pentagon megerősítette, hogy további késedelmekre kell számítani az Egyesült Államok második Gerald R. Ford-osztályú repülőgép-hordozója átadásával. A késedelem azt jelenti, hogy összesen 16 évig tarthat a hadihajó megépítése. A jelenlegi várakozások szerint 2027 márciusában kerülhet sor a USS John F. Kennedy vízre bocsátására. A HII Newport News Shipbuilding szóvivője szerint a csúszás annak köszönhető, hogy a nagy méretű berendezések nem érkeznek meg időben.

A repülőgép-hordozóval kapcsolatos csúszások a harmadik Ford-osztályú hadihajó, a USS Doris Miller építésére is hatással lehet, mivel az építő gyár kapacitása korlátozott. A remények szerint már 2026-ban lefektethetik a kezdeti szerkezeti felépítményt a szárazdokkban.

A Ford-osztály második járműve 12,9, míg a harmadik 14 milliárd dollárba fájhat az amerikai költségvetésnek.

Ezek ugyanakkor csak becslések, az árak tovább emelkedhetnek az esetleges késésekkel. A költségek kétszer akkorák lehetnek, mint a korábbi, vízkiszorításban szinte azonos Nimitz-osztály esetében voltak, ugyanakkor az ezek leváltására tervezett új osztály sokkal komplexebb és modernebb felszerelést kap.

A Gerald R. Ford repülőgép-hordozó már több éve szolgálja az amerikai haditengerészetet, több bevetésen is részt vett, ugyanakkor ezek során nyilvánossá vált néhány tervezési hiba, ezeket javítják. 17,5 milliárd dolláros költségével ez a valaha volt legköltségesebb hadihajó, amit megépítettek, ugyanakkor ez az extrém magas ár a kezdeti tervezéssel járó problémákból is fakadt, ezt a következő daraboknál már nem, vagy csak minimálisan kell végrehajtani. Az egyik legsúlyosabb hibának jelenleg a mosdókkal kapcsolatos problémákat tartják.

Az Egyesült Államok számára sürgető problémává vált a repülőgép-hordozók számának növelése, mivel Kína egyre jobban megerősíti a haditengerészetét. A hadihajók számát illetően már felülmúlja az amerikai flottát, de a merülőtonnában és a tűzerőben még le vannak maradva. Ami Peking javára billenteti a mérleget, hogy a keleti nagyhatalom jóval nagyobb hajóépítő kapacitással bír, mint nyugati riválisa, szükség esetén akár a kereskedelmi hajókra szánt gyárakat is fel tudják használni a célhoz.

