  • Megjelenítés
Amerika megtanulta a leckét: totálisan át kell gondolniuk a repülőgép-hordozók szerepét
Globál

Amerika megtanulta a leckét: totálisan át kell gondolniuk a repülőgép-hordozók szerepét

Portfolio
Az amerikai haditengerészet újragondolja bevetési és haderő-generálási modelljét, miután a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó hazatér a vietnámi háború óta tartott leghosszabb tengeri bevetéséről - számolt be a Defense News.

John Perryman, a haditengerészet főtisztje a Military Officers Association of America fórumán beszélt a közelmúlt egymást követő hadműveleteiről. Ide tartozott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro januári elfogása és kiadatása, az Irán elleni légicsapások és az azt követő tengeri blokád, valamint a Dél- és Közép-Amerika térségében zajló kábítószer-felderítő küldetések. Ezek az események alapjaiban kérdőjelezték meg a korábbi békeidős tervezési logikát. Mint fogalmazott:

Rá kellett jönnünk, hogy más haderő-generálási modellre van szükségünk.

A haditengerészet hagyományosan hároméves ciklusokban működtette csapásmérő kötelékeit. Ezekben a kiképzés, a bevetés és a karbantartás váltotta egymást kiszámítható ütemben. Perryman szerint ez a rendszer lényegében egy békeidős futószalag-elvre épült. Bár korábban pontosan és előre meghatározott módon működött,

a jelenlegi műveleti tempóhoz már nem illeszkedik.

Még több Globál

Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Csúcsfegyverekkel üzennének hadat a kartelleknek: Ukrajnában is lélegzet-visszafojtva figyelik a közép-amerikai hatalom döntését

Újraindult az üzemanyagszállítás Ukrajna felé

A USS Gerald R. Ford várhatóan június végén fut be a virginiai Norfolk kikötőjébe, addigra több mint 330 napot tölt majd a tengeren. Ez messze meghaladja a haditengerészetnél korábban megszokott öt-hét hónapos bevetési időszakot. A rekordidejű távollét újranyitotta a vitát a bevetések hosszáról, a pihenőidők beiktatásáról, valamint a honos bázison töltött idő megfelelő arányáról. Perryman elmondta, hogy a kihívások az alkatrész-ellátástól egészen a megfelelő kiképzési idő biztosításáig terjednek. A haditengerészet ugyanakkor már megkezdte a rendszer átalakítását.

Azt gondolom, hogy meglehetősen átfogó reformot kezdtünk el ezen a területen

– fogalmazott az altiszt.

A fokozódó műveleti nyomást jól jelzi az is, hogy április végén több mint húsz év után először tevékenykedett egyidejűleg három amerikai repülőgép-hordozó a Közel-Kelet térségében.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika egyre nagyobb bajban: csúszik a világ legnagyobb hadihajója, későn jöhet a USS John F. Kennedy

Címlapkép forrása: the U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után
Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility