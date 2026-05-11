Amerika megtanulta a leckét: totálisan át kell gondolniuk a repülőgép-hordozók szerepét

John Perryman, a haditengerészet főtisztje a Military Officers Association of America fórumán beszélt a közelmúlt egymást követő hadműveleteiről. Ide tartozott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro januári elfogása és kiadatása, az Irán elleni légicsapások és az azt követő tengeri blokád, valamint a Dél- és Közép-Amerika térségében zajló kábítószer-felderítő küldetések. Ezek az események alapjaiban kérdőjelezték meg a korábbi békeidős tervezési logikát. Mint fogalmazott:

Rá kellett jönnünk, hogy más haderő-generálási modellre van szükségünk.

A haditengerészet hagyományosan hároméves ciklusokban működtette csapásmérő kötelékeit. Ezekben a kiképzés, a bevetés és a karbantartás váltotta egymást kiszámítható ütemben. Perryman szerint ez a rendszer lényegében egy békeidős futószalag-elvre épült. Bár korábban pontosan és előre meghatározott módon működött,

a jelenlegi műveleti tempóhoz már nem illeszkedik.

A USS Gerald R. Ford várhatóan június végén fut be a virginiai Norfolk kikötőjébe, addigra több mint 330 napot tölt majd a tengeren. Ez messze meghaladja a haditengerészetnél korábban megszokott öt-hét hónapos bevetési időszakot. A rekordidejű távollét újranyitotta a vitát a bevetések hosszáról, a pihenőidők beiktatásáról, valamint a honos bázison töltött idő megfelelő arányáról. Perryman elmondta, hogy a kihívások az alkatrész-ellátástól egészen a megfelelő kiképzési idő biztosításáig terjednek. A haditengerészet ugyanakkor már megkezdte a rendszer átalakítását.

Azt gondolom, hogy meglehetősen átfogó reformot kezdtünk el ezen a területen

– fogalmazott az altiszt.

A fokozódó műveleti nyomást jól jelzi az is, hogy április végén több mint húsz év után először tevékenykedett egyidejűleg három amerikai repülőgép-hordozó a Közel-Kelet térségében.

Címlapkép forrása: the U.S. Navy via Getty Images