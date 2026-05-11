Baljós hírek jöttek a világ egyik legnagyobb bányájából

Tavaly szeptemberben súlyos sárfolyás történt a közép-pápuai óriáskomplexumhoz tartozó Grasberg Block Cave föld alatti bányaszakaszában, a balesetben hét bányász vesztette életét. A Freeport az eset után azonnal leállította a kitermelést, és vis maior helyzetet hirdetett a szállításokra.

A leállás komoly nyomást helyezett a globális rézpiacra, a Grasberg ugyanis a világ réztermelésének mintegy 3 százalékát adta az évi 1,7 millió font körüli kibocsátásával.

Emellett a komplexum jelentős aranybánya is, amely évente 1,4 millió uncia nemesfémet termel.

A helyreállítás szakaszosan zajlik. A sárfolyás által nem érintett Deep Mill Level Zone és a Big Gossan föld alatti bányák már tavaly újraindultak, a Grasberg Block Cave egyes részei pedig a múlt hónapban tértek vissza a termelésbe. A kitermelés jelenleg a teljes kapacitás 40-50 százalékán áll – közölte Tony Wenas, a Freeport Indonesia vezérigazgatója.

A vállalat jelentősen módosította a helyreállítási ütemtervet. Az eredeti tervek szerint az év közepére 85 százalékos kapacitást céloztak meg, 2027 végére pedig a teljes volument elérték volna. Az új menetrend szerint azonban 2026 második felében 65 százalékos, 2027 közepére pedig 80 százalékos kihasználtságot várnak. A termelés 2027 végére közelítheti meg a maximumot,

a teljes kapacitású működést pedig csak 2028 elejére tervezik.

A szóvivő tájékoztatása szerint a csúszást a föld alatti bánya logisztikai és érckezelési infrastruktúráján végzett pótlólagos munkálatok okozzák. A lassabb termelésfelfutás érzékenyen érinti az idei mutatókat; a Grasberg réztermelése várhatóan 700 ezer fontra csökken az eredetileg tervezett 1 milliárd fonttal szemben.

Az év elején a Freeport-McMoRan leányvállalata megállapodást kötött az indonéz kormánnyal a bányászati koncessziós jogok élettartamra szóló meghosszabbításáról.

