Baljós hírek jöttek a világ egyik legnagyobb bányájából

Tavaly szeptemberben súlyos sárfolyás történt a közép-pápuai óriáskomplexumhoz tartozó Grasberg Block Cave föld alatti bányaszakaszában, a balesetben hét bányász vesztette életét. A Freeport az eset után azonnal leállította a kitermelést, és vis maior helyzetet hirdetett a szállításokra.
A leállás komoly nyomást helyezett a globális rézpiacra, a Grasberg ugyanis a világ réztermelésének mintegy 3 százalékát adta az évi 1,7 millió font körüli kibocsátásával.
Emellett a komplexum jelentős aranybánya is, amely évente 1,4 millió uncia nemesfémet termel.
A helyreállítás szakaszosan zajlik. A sárfolyás által nem érintett Deep Mill Level Zone és a Big Gossan föld alatti bányák már tavaly újraindultak, a Grasberg Block Cave egyes részei pedig a múlt hónapban tértek vissza a termelésbe. A kitermelés jelenleg a teljes kapacitás 40-50 százalékán áll – közölte Tony Wenas, a Freeport Indonesia vezérigazgatója.
A vállalat jelentősen módosította a helyreállítási ütemtervet. Az eredeti tervek szerint az év közepére 85 százalékos kapacitást céloztak meg, 2027 végére pedig a teljes volument elérték volna. Az új menetrend szerint azonban 2026 második felében 65 százalékos, 2027 közepére pedig 80 százalékos kihasználtságot várnak. A termelés 2027 végére közelítheti meg a maximumot,
a teljes kapacitású működést pedig csak 2028 elejére tervezik.
A szóvivő tájékoztatása szerint a csúszást a föld alatti bánya logisztikai és érckezelési infrastruktúráján végzett pótlólagos munkálatok okozzák. A lassabb termelésfelfutás érzékenyen érinti az idei mutatókat; a Grasberg réztermelése várhatóan 700 ezer fontra csökken az eredetileg tervezett 1 milliárd fonttal szemben.
Az év elején a Freeport-McMoRan leányvállalata megállapodást kötött az indonéz kormánnyal a bányászati koncessziós jogok élettartamra szóló meghosszabbításáról.
Címlapkép forrása: Waldo Swiegers/Bloomberg via Getty Images
Minden eddiginél magasabb célár érkezett erre a magyar részvényre!
Jelentős emelkedés jöhet.
Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés
Mutatjuk, mit várnak az elemzők.
Békeajánlatot küldött Trumpnak Amerika esküdt ellensége - Válaszolt az elnök, teljesen kiborult az iráni vezetés
"Amerika a világbéke legnagyobb ellensége."
Amerika egyre nagyobb bajban: csúszik a világ legnagyobb hadihajója, későn jöhet a USS John F. Kennedy
Ráadásul emiatt a soron következő repülőgép-hordozó is késhet.
Kétszer emelhet kamatot idén az EKB
Erre számítanak a szakértők.
Bejelentette Magyar Péter: három nő lesz az új kormány hangja!
Ők lesznek a kormányszóvivők.
Éneklő parlament, táncoló miniszter, súlyos gazdasági örökség - így ír Magyarországról a nemzetközi sajtó
Örömünnep ide vagy oda, a Tisza-kormány előtt álló kemény feladatok állnak.
Megindulhat a hatalmas átrendeződés Magyarországon: megtudtuk, mire számítanak az ingatlanszakma nagyágyúi
A Portfolio Ingatlan TOP 50 listáján szereplő vezetőket kérdeztük.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.