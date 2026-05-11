Békeajánlatot küldött Trumpnak Amerika esküdt ellensége - Válaszolt az elnök, teljesen kiborult az iráni vezetés
Az Egyesült Államok a nemzetközi béke és biztonság legnagyobb ellensége – jelentette ki Eszmail Baghei iráni külügyi szóvivő, röviddel azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán béketervét.

Baghei azt mondta: Iránnak minden joga megvan megvédeni magát, viszont az Egyesült Államok folyamatosan teljesíthetetlen és igazságtalan kéréseket közvetít feléjük, a térségben fenntartott katonai jelenlétük pedig az egész régióra nézve destabilizáló.

Ismertette:

Irán azt kérte Amerikától, hogy oldják fel az Irán elleni tengerészeti blokádot, illetve az ország vagyonára kivetett zárolást, emellett biztosítsák a közel-keleti tűzszünetet és a Hormuzi-szoros hajózhatóságát.

Ezt a kérést Amerika elutasította.

Fontos szerepet játszott Amerika negatív válaszában az, hogy Irán nem hajlandó továbbra sem felszámolni atomprogramját - ez volt a Teherán elleni háború megindításának egyik fő oka.

Irán megmutatta, hogy felelősségteljes erő a régióban és közben nem zaklat másokat. Ellenezzük más országok vegzálását”

– jelentette ki.

Irán az Amerikával és Izraellel való háború során legalább 10 semleges országra lőtt ki drónokat és rakétákat.

Felszólította az európai országokat is arra, hogy ne küldjenek hajókat a Hormuzi-szoros térségébe.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

