Békeajánlatot küldött Trumpnak Amerika esküdt ellensége - Válaszolt az elnök, teljesen kiborult az iráni vezetés

Baghei azt mondta: Iránnak minden joga megvan megvédeni magát, viszont az Egyesült Államok folyamatosan teljesíthetetlen és igazságtalan kéréseket közvetít feléjük, a térségben fenntartott katonai jelenlétük pedig az egész régióra nézve destabilizáló.
Ismertette:
Irán azt kérte Amerikától, hogy oldják fel az Irán elleni tengerészeti blokádot, illetve az ország vagyonára kivetett zárolást, emellett biztosítsák a közel-keleti tűzszünetet és a Hormuzi-szoros hajózhatóságát.
Ezt a kérést Amerika elutasította.
Fontos szerepet játszott Amerika negatív válaszában az, hogy Irán nem hajlandó továbbra sem felszámolni atomprogramját - ez volt a Teherán elleni háború megindításának egyik fő oka.
Irán megmutatta, hogy felelősségteljes erő a régióban és közben nem zaklat másokat. Ellenezzük más országok vegzálását”
– jelentette ki.
Irán az Amerikával és Izraellel való háború során legalább 10 semleges országra lőtt ki drónokat és rakétákat.
Felszólította az európai országokat is arra, hogy ne küldjenek hajókat a Hormuzi-szoros térségébe.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
