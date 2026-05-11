Brüsszel hamar lesöpörte Putyin meglepő javaslatát az asztalról

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője határozottan elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, amely szerint Gerhard Schröder volt német kancellár képviselhetné Európát a Moszkvával folytatandó biztonsági tárgyalásokon.

Ha megadnánk Oroszországnak a jogot, hogy kijelölje a tárgyalópartnerünket, az nem lenne túl bölcs dolog

- jelentette ki Kallas hétfőn Brüsszelben, a Külügyek Tanácsának ülésére érkezve.

A főképviselő arra is rámutatott, hogy Schröder korábban orosz állami vállalatok lobbistájaként tevékenykedett. Emiatt egy ilyen tárgyaláson gyakorlatilag "az asztal mindkét oldalán ülne".

Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap beszélt arról, hogy szerinte a végéhez közeledik az ukrajnai háború, a maga részéről kész tárgyalni Európával és szerinte Schröder megfelelő közvetítő lehetne.

