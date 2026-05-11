  • Megjelenítés
Brüsszel hamar lesöpörte Putyin meglepő javaslatát az asztalról
Globál

Brüsszel hamar lesöpörte Putyin meglepő javaslatát az asztalról

Portfolio
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője határozottan elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, amely szerint Gerhard Schröder volt német kancellár képviselhetné Európát a Moszkvával folytatandó biztonsági tárgyalásokon.

Ha megadnánk Oroszországnak a jogot, hogy kijelölje a tárgyalópartnerünket, az nem lenne túl bölcs dolog

- jelentette ki Kallas hétfőn Brüsszelben, a Külügyek Tanácsának ülésére érkezve.

A főképviselő arra is rámutatott, hogy Schröder korábban orosz állami vállalatok lobbistájaként tevékenykedett. Emiatt egy ilyen tárgyaláson gyakorlatilag "az asztal mindkét oldalán ülne".

Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap beszélt arról, hogy szerinte a végéhez közeledik az ukrajnai háború, a maga részéről kész tárgyalni Európával és szerinte Schröder megfelelő közvetítő lehetne.

Még több Globál

Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Kimondta az Európai Bizottság: már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna

Megszólalt a Magyarországról elmenekülő lengyel politikus: az amerikai bíróságok kezébe teszi a sorsát

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő nevet mondott be Putyin, aki közvetíthetne Európa és Oroszország között

Megosztó ötletet dobott be Putyin az ukrajnai béke kapcsán: óriási port kavart az orosz elnök javaslata

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Történelmi rekordok dőltek a mai moszkvai parádén, de erre Oroszország egyáltalán nem lehet büszke
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility