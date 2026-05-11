Csúcsfegyverekkel üzennének hadat a kartelleknek: Ukrajnában is lélegzet-visszafojtva figyelik a közép-amerikai hatalom döntését

Az Egyesült Államok déli szomszédja a közeljövőben szeretné modernizálni a légierejét, jelenleg több opció is Mexikó rendelkezésére áll. A tervek szerint években belül lecserélik az 1980-as évek óta szolgáló F-5E/F Tiger II vadászgépeket. Román Carmona Landa, a mexikói légierő parancsnoka kijelentette, hogy már 2028-ra szeretnének beszerezni 12 darab 4+ generációs vadászgépet a légierő megerősítése érdekében. Jelenleg több lehetőség közül van lehetőség választani:
versenyben van az amerikai F-16 Fighting Falcon, a svéd JAS-39 Gripen, a dél-koreai FA-50 és az olasz M-346 is.
Egyelőre nem tudni, hogy Mexikó melyik opció felé hajlik, ugyanakkor a lap megjegyezte, hogy egy döntés Ukrajna számára is kényes lehet. Kijev ugyanis szeretne megállapodást kötni a Saabbal, hogy mintegy 100-150 darab közötti Gripen vadászgépre adjon le rendelést. Mindez azt jelentené a háborúval sújtott ország számára, hogy egy esetleges üzlet esetén vélhetően lassabban szállítanák le a JAS-39-eseket.
Kijev számára ugyanakkor optimista előjel, hogy Mexikó nem különösebben fordít nagy figyelmet a légerőre. Vélhetően a jövőben sem fogja radikálisan megváltoztatni a szemléletét, ezért várhatóan a költségszempontok fognak dominálni a választásnál. Ez hátrébb helyezheti a svédek vadászgépét, mivel a drágább opciók közé tartozik. A közép-amerikai hatalom elsősorban azokat a lehetőségeket keresi, amelyek lehetővé teszik, hogy a terrorellenes küzdelemben, kartellek ellen vessék be azokat. A légierő parancsnoka ugyanakkor kiemelte, hogy a levegő-levegő harci képességek is számítanak majd a döntésnél. Ezek miatt
a lap úgy véli, hogy a FA-50 és a M-346-os lehet ideális Mexikó számára.
Címlapkép forrása: Mario Skraban/Getty Images
