Csúfos vereség után szólalt meg az atomhatalom vezetője: csak így lehet elkerülni, hogy káoszba süllyedjen az ország
Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy a kormányzó Munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségéből, mert ezzel szerinte káoszba döntené az országot.

A csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a Munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette szélsőjobboldali, radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.

Starmer lemondását saját pártjának számos képviselője is egyre erőteljesebben szorgalmazza.

A kormányfő azonban a Labour londoni székhelyén elmondott hétfői helyzetértékelésében úgy fogalmazott:

vállalja a felelősséget a történtekért, de felelősségvállalás része az is, hogy nem mond le, mert ezzel káoszba döntené az országot.

Angliában drámai veszteségeket szenvedett a Munkáspárt: 1212 mandátumot vesztett, miközben a Reform UK, amely korábban alig volt jelen az angol önkormányzatokban, 1352 új képviselői helyet szerzett.

Walesben a helyi parlamenti választásokon a függetlenségpárti Plaid Cymrué lett a legnagyobb frakció, a Reform UK a második helyre futott be, míg a Munkáspárt csak a harmadik lett. Az eddigi munkáspárti walesi miniszterelnök, Eluned Morgan be sem jutott a parlamentbe.

Az elemzők nagyobb esélyt adnak annak, hogy Keir Starmer végül lemond, mint hogy marad tisztségében.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

