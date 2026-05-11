A csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások a Munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette szélsőjobboldali, radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
Starmer lemondását saját pártjának számos képviselője is egyre erőteljesebben szorgalmazza.
A kormányfő azonban a Labour londoni székhelyén elmondott hétfői helyzetértékelésében úgy fogalmazott:
vállalja a felelősséget a történtekért, de felelősségvállalás része az is, hogy nem mond le, mert ezzel káoszba döntené az országot.
Angliában drámai veszteségeket szenvedett a Munkáspárt: 1212 mandátumot vesztett, miközben a Reform UK, amely korábban alig volt jelen az angol önkormányzatokban, 1352 új képviselői helyet szerzett.
Walesben a helyi parlamenti választásokon a függetlenségpárti Plaid Cymrué lett a legnagyobb frakció, a Reform UK a második helyre futott be, míg a Munkáspárt csak a harmadik lett. Az eddigi munkáspárti walesi miniszterelnök, Eluned Morgan be sem jutott a parlamentbe.
Az elemzők nagyobb esélyt adnak annak, hogy Keir Starmer végül lemond, mint hogy marad tisztségében.
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
Csúfos vereség után szólalt meg az atomhatalom vezetője: csak így lehet elkerülni, hogy káoszba süllyedjen az ország
Szorul a hurok Keir Starmer nyaka körül.
Kapitány István új energetikai jövőképet vázolt fel – Ennél aktuálisabb nem is lehetne a Portfolio legújabb konferenciája
"Unikornisok kellenek Magyarországra."
Pósfai Gábor: Átalakítjuk a Belügyminisztériumot
A bizottságok előtt hallgatják meg a jelöltet.
Bármi benne van a pakliban a cseh jegybank szerint
Publikálták az alternatív forgatókönyveket.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Merész húzás a végveszélyben lévő szigettől: amerikai rakétákkal kényszerítik több száz kilométeres hátrálásra a fenyegető nagyhatalmat
Alaposan kidolgozták a stratégiát.
Újabb fertőzötteket találtak az óceánjárón, de a WHO szerint nincs ok pánikra
42 napos karantént javasolnak.
Sosem volt ekkora veszélyben a német gazdaság húzóereje – Indulhatnak a bedőlések?
Soha ennyien nem érezték magukat veszélyben.
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.