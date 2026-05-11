Irán bejelentette: törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba
Irán bejelentette, hogy törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba. Ezeket a stratégiai vízi út "láthatatlan őrzőinek" nevezték. A lépésre azután került sor, hogy Teherán és Washington között sorra buktak meg a béketárgyalások. A szoros jelenleg gyakorlatilag le van zárva a kereskedelmi hajóforgalom előtt - számolt be a Bloomberg.

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) szerint az iszlám köztársaság legalább tizenhat Ghadir osztályú törpe tengeralattjáróval rendelkezik. Ezek mindegyike tíz főnél kisebb legénységgel üzemel. Fegyverzetük két torpedóból vagy két kínai tervezésű, C-704 típusú hajó elleni robotrepülőgépből állhat. Az Iszlám Forradalmi Gárdához kötődő, félhivatalos Taszním hírügynökség szerint a Ghadir osztályt kifejezetten a Hormuzi-szoros sekély vizeihez tervezték.

A tengeralattjárók telepítése egybeesett Donald Trump amerikai elnök legutóbbi nyilatkozatával. Az elnök a Fox Newsnak adott interjújában felvetette annak a tervnek a felélesztését, amely szerint az amerikai haditengerészet kísérné át a kereskedelmi hajókat a szoroson. Irán február 28. óta gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartja az átjárót. Ez volt az a nap, amikor az Egyesült Államok és Izrael először mért csapást az országra. A Hormuzi-szoroson korábban a világ kőolaj- és LNG-forgalmának (cseppfolyósított földgáz) mintegy 20 százaléka haladt át.

A törpe tengeralattjárók hatékony bevetését ugyanakkor jelentősen megnehezíti a térség földrajza.

A Hormuzi-szoros legmélyebb pontján is mindössze mintegy száz méter mély, és a Perzsa-öböl sem sokkal mélyebb. Ilyen sekély vízben az aktív szonár még álló helyzetben is könnyebben észleli a tengeralattjárókat. Ráadásul a Ghadirok a modern tengeralattjárókhoz képest meglehetősen zajosak. Egy névtelenséget kérő, az ügyet ismerő forrás szerint a legénység tapasztalata korlátozott, és az észak-koreai tervek alapján készült egységek karbantartási gondokkal is küzdenek.

Irán eddig egyetlen tengeralattjáróját sem vetette be harci cselekményekben. Az ország egyetlen hadrafogható, teljes méretű egységét, egy szovjet korszakból származó Kilo osztályú tengeralattjárót a saját kikötőjében süllyesztették el. A Ghadirok jóval kisebbek: vízkiszorításuk mindössze 115 tonna, szemben a Kilo osztály több mint 2000 tonnájával. Összehasonlításképpen az amerikai atomhajtású, Los Angeles osztályú támadó tengeralattjárók vízkiszorítása meghaladja a 6000 tonnát.

Az Egyesült Államok és Izrael szerint Irán haditengerészetének szinte egésze megsemmisült, ennek ellenére kisebb hajók az elmúlt héten kétszer is megtámadták a szoroson áthaladó amerikai hadihajókat. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint valamennyi támadást visszaverték.

A kereskedelmi tankhajóforgalom azonban továbbra is szinte teljesen szünetel.

Emma Salisbury, a Külpolitikai Kutatóintézet (FPRI) és a Királyi Haditengerészet Stratégiai Kutatóközpontjának munkatársa szerint

a törpe tengeralattjárók legnagyobb kockázata az aknatelepítésben rejlik.

Emellett Irán gyorsnaszádokkal és drónokkal együtt, egy összehangolt rajtámadásban is bevetheti őket az amerikai hadihajók ellen. Ez a taktika azonban a személyzet tudatos kockáztatását feltételezi.

A globális energiaellátási kockázatok emelkedését a befektetők is osztják: a hírekre a Brent nyersolaj árfolyama ismét 109 dollárig kúszott, a kockázatvállalási kedv pedig érezhetően csökkent a piacokon. Ez a forint árfolyamának és a legfontosabb amerikai tőzsdeindexek alakulásában egyaránt megmutatkozott.

A Brent típusú nyersolaj árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

