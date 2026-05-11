Jó hírek érkeztek Csernobilból: úgy néz ki, elkerülhető a komolyabb katasztrófa

Az Interfax-Ukraina hírügynökség tudósítása szerint folytatódik a Csernobili Sugárzásökológiai Bioszféra-rezervátum területén május 7-én keletkezett tűz oltása.
A tüzet lokalizálták, a helyi katasztrófavédelmi alakulatok a zárt övezet szakértőivel közösen folytatják a tűzoltást
– írta a tárca a Telegramon.
Az övezetben nem mértek határértéket meghaladó szintet a gammasugárzásban. A háttérsugárzás szintje sem haladja meg a havi átlagértékeket.
A múlt század végén véglegesen leállított csernobili atomerőmű körül az 1986-os nukleáris katasztrófát követően, amely a Szovjetunió területén több mint 200 ezer négyzetkilométeren radioaktív szennyeződéshez vezetett, 30 kilométeres zárt övezetet hoztak létre. 2016-ban rezervátumot létesítettek a növény- és állatvilág megőrzése, a hidrológiai rendszer stabilizálása, a sugárszennyezett területek rehabilitációja, valamint tudományos kutatások érdekében. A rezervátum területe mintegy 227 ezer hektár, ami a zárt övezet kétharmadát teszi ki.
A csernobili zónában azután tört ki tűz, hogy két orosz Sahed drón csapódott be a területen.
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
