Jó hírek érkeztek Csernobilból: úgy néz ki, elkerülhető a komolyabb katasztrófa
MTI
Portfolio
Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben – közölte hétfőn az ukrán energiaügyi minisztérium.

Az Interfax-Ukraina hírügynökség tudósítása szerint folytatódik a Csernobili Sugárzásökológiai Bioszféra-rezervátum területén május 7-én keletkezett tűz oltása.

A tüzet lokalizálták, a helyi katasztrófavédelmi alakulatok a zárt övezet szakértőivel közösen folytatják a tűzoltást

– írta a tárca a Telegramon.

Az övezetben nem mértek határértéket meghaladó szintet a gammasugárzásban. A háttérsugárzás szintje sem haladja meg a havi átlagértékeket.

A múlt század végén véglegesen leállított csernobili atomerőmű körül az 1986-os nukleáris katasztrófát követően, amely a Szovjetunió területén több mint 200 ezer négyzetkilométeren radioaktív szennyeződéshez vezetett, 30 kilométeres zárt övezetet hoztak létre. 2016-ban rezervátumot létesítettek a növény- és állatvilág megőrzése, a hidrológiai rendszer stabilizálása, a sugárszennyezett területek rehabilitációja, valamint tudományos kutatások érdekében. A rezervátum területe mintegy 227 ezer hektár, ami a zárt övezet kétharmadát teszi ki.

A csernobili zónában azután tört ki tűz, hogy két orosz Sahed drón csapódott be a területen.

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körbe, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne.

