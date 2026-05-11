Kimondta az Európai Bizottság: már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna
Marta Kos bővítésért felelős biztos bejelentette, hogy a jövő héten megkezdődhet az első kifizetések folyósítása a nemrégiben elfogadott ukrajnai hitelkeretből.

Az Európai Bizottság tisztségviselője arról számolt be: reméli, hogy a közeljövőben – akár már a jövő héten – sor kerülhet az első összegek átutalására a jóváhagyott ukrajnai hitelkeret terhére.

A folyósítás megkezdése fontos lépést jelent az Ukrajnának nyújtott uniós pénzügyi támogatás gyakorlati megvalósításában.

Az uniós tagállamok a magyar kormány korábbi ellenállása után legutóbb már meg tudtak állapodni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósításáról.

Forrás: Reuters

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

