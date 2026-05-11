Különjáratokkal menekítik a fertőzött hajó utasait: még a tünetmentesekre is szigorú elzárás vár

Az MV Hondius tengerjáró hajó fedélzetén Andes-hantavírusos megbetegedéseket azonosítottak, a jármű május 10-én futott be a tenerifei Granadilla kikötőbe, ahol az utasok és a személyzet evakuálása jelenleg is zajlik. A partraszállók különjáratokkal térnek haza, a tünetmenteseknek akár hat hetes karanténra is fel kell készülniük, míg Franciaországban egy érintett utast már intenzív osztályon kezelnek. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hétfői közleménye szerint az Európai Unió lakosságára nézve a kockázat egyelőre rendkívül alacsony, ugyanakkor a vírus hosszú lappangási ideje miatt a következő hetekben további megbetegedések sem zárhatók ki.

A partraszálláskor mindenkit magas fertőzési kockázatúnak minősítenek.

A hajón tartózkodókat tünetektől függetlenül különjáratokkal szállítják haza. Az ECDC szakmai ajánlása szerint

a tüneteket mutató utasokat és személyzeti tagokat azonnal el kell különíteni, majd tesztelni és kezelni kell őket, míg

utasokat és személyzeti tagokat azonnal el kell különíteni, majd tesztelni és kezelni kell őket, míg a tünetmentes személyeknek akár hat hétig tartó karantént és folyamatos egészségügyi megfigyelést kell vállalniuk.

Franciaországban egy újabb igazolt esetet jelentettek. A hajó egyik utasa már a hazafelé tartójáraton akut tüneteket mutatott, őt jelenleg intenzív osztályon kezelik.

A fennmaradó bizonytalanságok és a hosszú lappangási idő miatt elképzelhető, hogy a következő hetekben további eseteket fogunk látni a hajó egykori utasai és legénysége körében

– mondja Dr. Pamela Rendi-Wagner, az ECDC igazgatója. „Éppen ezért volt olyan fontos az ECDC által a kezdetektől fogva alkalmazott elővigyázatossági stratégia.”

Az ECDC május 6-a óta egy szakértőjével van jelen a hajón. Május 9-én az EU Egészségügyi Műveleti Csoportján keresztül további szakembereket is küldtek a spanyol hatóságok támogatására.

Az ügynökség emellett bevonta az újonnan felbukkanó, rágcsálók által terjesztett zoonótikus vírusokra szakosodott uniós közegészségügyi referencialaboratóriumot is. Erre azért volt szükség, hogy a tagállamok számára gyors és megbízható diagnosztikát tudjanak biztosítani.

A zoonótikus vírusok olyan vírusok, amelyek képesek állatról emberre átterjedni, és ott fertőzést vagy megbetegedést okozni. Ezt a folyamatot zoonózisnak nevezzük.

A vírus genetikai szekvenálása alapján az igazolt esetek egy közös fertőzési forrásra vezethetők vissza. A genomikai adatok azt mutatják, hogy a járványt okozó kórokozó a Dél-Amerikában már jól ismert Andok-vírusokhoz (Andes virus) hasonló, vagyis nem egy új variánsról van szó.

Jelenleg semmi sem utal arra, hogy ez a változat könnyebben terjedne, vagy súlyosabb megbetegedést okozna a többi Andok-vírusnál.

A genetika olyan, mintha egy-egy fontos mondatot vagy fejezetet vizsgálnál a könyvben, hogy megértsd egy adott részlet jelentését. A genomika ezzel szemben a teljes könyvet elemzi, hogy átlássa a teljes történetet és az összes összefüggést.

Az ECDC értékelése szerint az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség lakosságára nézve a járványügyi kockázat továbbra is rendkívül alacsony.

Összefoglaló (május 11-i állapot)

Az ECDC-t 2026. május 2-án értesítették egy súlyos légúti megbetegedésekből álló klaszterről az MV Hondius fedélzetén, egy holland lobogó alatt közlekedő óceánjárón, amelynek utasai és legénysége 23 országból, köztük kilenc EU/EGT-tagállamból, érkeztek.

Május 11-ig összesen kilenc - hét megerősített és kettő valószínűsíthető esetet jelentettek.

A hajó május 10-én érkezett meg a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife szigetén található Granadilla kikötőjébe; ezt követően sor került a partraszállásra és a hazaszállító járatokra.

A vírust Andok (Andes)-hantavírusként azonosították, amely az egyetlen olyan hantavírus, amely emberről emberre terjedhet, jellemzően szoros, hosszan tartó érintkezés esetén. A hajón már intézkedéseket hoztak az utasok és a legénység körében a fertőzés valószínűségének csökkentése érdekében.

Az ECDC a következőket közölte az Andok-hantavírus (ANDV) kapcsán:

Gyanús esetnek minősül minden olyan személy, aki az MV Hondius hajó utasával vagy legénységével érintkezett április 5-e óta, vagy olyan közlekedési eszközön tartózkodott, amelyen megerősített vagy valószínűsíthető fertőzött is jelen volt, feltéve, hogy az érintettnél láz jelentkezik, és azt legalább egy további tünet – például izomfájdalom, hidegrázás, fejfájás, emésztési panaszok vagy légzési nehézség – kíséri. Valószínűsíthető esetről akkor beszélünk, ha a fent részletezett tünetekkel rendelkező személy bizonyítottan érintkezett egy már megerősített vagy valószínűsíthetően fertőzött beteggel. Végezetül megerősített esetnek az a gyanús vagy valószínűsíthető kategóriába sorolt személy tekinthető, akinek ANDV-fertőzöttségét laboratóriumi vizsgálat, így PCR- vagy ellenanyagteszt is igazolta.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images