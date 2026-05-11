Különjáratokkal menekítik a fertőzött hajó utasait: még a tünetmentesekre is szigorú elzárás vár

Az MV Hondius tengerjáró hajó május 10-én futott be a tenerifei Granadilla kikötőbe, miután a fedélzeten Andes-hantavírusos megbetegedéseket azonosítottak. Az utasok és a személyzet partraszállása, valamint orvosi evakuálása jelenleg is folyamatban van.
A partraszálláskor mindenkit magas fertőzési kockázatúnak minősítenek.
A hajón tartózkodókat tünetektől függetlenül különjáratokkal szállítják haza. Az ECDC szakmai ajánlása szerint
- a tüneteket mutató utasokat és személyzeti tagokat azonnal el kell különíteni, majd tesztelni és kezelni kell őket, míg
- a tünetmentes személyeknek akár hat hétig tartó karantént és folyamatos egészségügyi megfigyelést kell vállalniuk.
Franciaországban egy újabb igazolt esetet jelentettek. A hajó egyik utasa már a hazafelé tartójáraton akut tüneteket mutatott, őt jelenleg intenzív osztályon kezelik.
A fennmaradó bizonytalanságok és a hosszú lappangási idő miatt elképzelhető, hogy a következő hetekben további eseteket fogunk látni a hajó egykori utasai és legénysége körében
– mondja Dr. Pamela Rendi-Wagner, az ECDC igazgatója. „Éppen ezért volt olyan fontos az ECDC által a kezdetektől fogva alkalmazott elővigyázatossági stratégia.”
Az ECDC május 6-a óta egy szakértőjével van jelen a hajón. Május 9-én az EU Egészségügyi Műveleti Csoportján keresztül további szakembereket is küldtek a spanyol hatóságok támogatására.
Az ügynökség emellett bevonta az újonnan felbukkanó, rágcsálók által terjesztett zoonótikus vírusokra szakosodott uniós közegészségügyi referencialaboratóriumot is. Erre azért volt szükség, hogy a tagállamok számára gyors és megbízható diagnosztikát tudjanak biztosítani.
A zoonótikus vírusok olyan vírusok, amelyek képesek állatról emberre átterjedni, és ott fertőzést vagy megbetegedést okozni. Ezt a folyamatot zoonózisnak nevezzük.
A vírus genetikai szekvenálása alapján az igazolt esetek egy közös fertőzési forrásra vezethetők vissza. A genomikai adatok azt mutatják, hogy a járványt okozó kórokozó a Dél-Amerikában már jól ismert Andok-vírusokhoz (Andes virus) hasonló, vagyis nem egy új variánsról van szó.
Jelenleg semmi sem utal arra, hogy ez a változat könnyebben terjedne, vagy súlyosabb megbetegedést okozna a többi Andok-vírusnál.
A genetika olyan, mintha egy-egy fontos mondatot vagy fejezetet vizsgálnál a könyvben, hogy megértsd egy adott részlet jelentését. A genomika ezzel szemben a teljes könyvet elemzi, hogy átlássa a teljes történetet és az összes összefüggést.
Az ECDC értékelése szerint az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség lakosságára nézve a járványügyi kockázat továbbra is rendkívül alacsony.
Összefoglaló (május 11-i állapot)
- Az ECDC-t 2026. május 2-án értesítették egy súlyos légúti megbetegedésekből álló klaszterről az MV Hondius fedélzetén, egy holland lobogó alatt közlekedő óceánjárón, amelynek utasai és legénysége 23 országból, köztük kilenc EU/EGT-tagállamból, érkeztek.
- Május 11-ig összesen kilenc - hét megerősített és kettő valószínűsíthető esetet jelentettek.
- A hajó május 10-én érkezett meg a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife szigetén található Granadilla kikötőjébe; ezt követően sor került a partraszállásra és a hazaszállító járatokra.
- A vírust Andok (Andes)-hantavírusként azonosították, amely az egyetlen olyan hantavírus, amely emberről emberre terjedhet, jellemzően szoros, hosszan tartó érintkezés esetén. A hajón már intézkedéseket hoztak az utasok és a legénység körében a fertőzés valószínűségének csökkentése érdekében.
- Az EU/EGT lakosságát érintő kockázat nagyon alacsony.
Az ECDC a következőket közölte az Andok-hantavírus (ANDV) kapcsán:
- Gyanús esetnek minősül minden olyan személy, aki az MV Hondius hajó utasával vagy legénységével érintkezett április 5-e óta, vagy olyan közlekedési eszközön tartózkodott, amelyen megerősített vagy valószínűsíthető fertőzött is jelen volt, feltéve, hogy az érintettnél láz jelentkezik, és azt legalább egy további tünet – például izomfájdalom, hidegrázás, fejfájás, emésztési panaszok vagy légzési nehézség – kíséri.
- Valószínűsíthető esetről akkor beszélünk, ha a fent részletezett tünetekkel rendelkező személy bizonyítottan érintkezett egy már megerősített vagy valószínűsíthetően fertőzött beteggel.
- Végezetül megerősített esetnek az a gyanús vagy valószínűsíthető kategóriába sorolt személy tekinthető, akinek ANDV-fertőzöttségét laboratóriumi vizsgálat, így PCR- vagy ellenanyagteszt is igazolta.
