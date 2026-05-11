Megjött Ukrajna üzenete Magyarországnak: erről szeretnének tárgyalni Magyar Péter kormányával

Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet.

Orbán Anita, Magyar Péter kormányának leendő külügyminisztere az Országgyűlés Külügyi Bizottságának hétfői ülésén azt mondta,

Magyarország nem fogja támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását;

a szomszédos országnak is ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelnie, mint minden csatlakozni kívánó országnak.

