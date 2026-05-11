  • Megjelenítés
Megjött Ukrajna üzenete Magyarországnak: erről szeretnének tárgyalni Magyar Péter kormányával
Globál

Megjött Ukrajna üzenete Magyarországnak: erről szeretnének tárgyalni Magyar Péter kormányával

MTI
|
Portfolio
Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet.

Orbán Anita, Magyar Péter kormányának leendő külügyminisztere az Országgyűlés Külügyi Bizottságának hétfői ülésén azt mondta,

Még több Globál

Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Baljós hírek jöttek a világ egyik legnagyobb bányájából

A temetőből tért vissza az Egyesült Államok pusztító fegyvere: óriási fordulat jön a légierőnél

Magyarország nem fogja támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását;

a szomszédos országnak is ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelnie, mint minden csatlakozni kívánó országnak.

Kapcsolódó cikkünk

Véget ért a felkérdezés, döntöttek Orbán Anita külügyminiszteri státuszáról

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility