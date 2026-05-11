Megszólalt a Magyarországról elmenekülő lengyel politikus: az amerikai bíróságok kezébe teszi a sorsát

Vasárnap a Republika lengyel jobboldali televízió számolt be róla, hogy Ziobrót egy amerikai repülőtéren fényképezték le.
Este aztán a még az előző, Mateusz Morawiecki vezette lengyel kormányban szerepet vállaló politikus a lengyel televíziónak megerősítette, hogy valóban az Egyesült Államokban tartózkodik.
Ziobro a televíziónak azt mondta,
örömmel megjelenik egy független amerikai bíróság előtt,
de egyelőre az Egyesült Államokban akar maradni, és „élvezni az amerikai szabadságot”.
#GośćDzisiaj @ZiobroPL (@PiSorgpl): Jestem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyleciałem wczoraj! To niezwykle złożony i piękny kraj, przy tym najsilnilniejsza demokracja świata. To nasz sojusznik i gwarant bezpieczeństwa Polski wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i… pic.twitter.com/E2qGgkT3ZJ https://twitter.com/hashtag/Go%C5%9B%C4%87Dzisiaj?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Telewizja Republika #włączprawdę (@RepublikaTV) May 10, 2026
Zbigniew Ziobrót egy sor bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük bűnszervezet irányításával és a Pegasus kémprogram törvénytelen megvásárlásával. A rá váró eljárások elől Magyarországra menekült, ahol az Orbán-kormány politikai menedékjogot adott neki.
Magyar Péter azonban már korábban egyértelművé tette, Magyarországon nem tartózkodhatnak politikusbűnözők, konkrétan Ziobróra, illetve egy másik, szintén Magyarországra szökő és itt menedékjogot kapott politikusra, Marcin Romanowskira utalva.
Ziobro Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának napján, szombaton hagyta el Magyarországot.
Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő vasárnap azt mondta, nincs hivatalos információja arról, hogy Ziobro az Egyesült Államokba utazott. Megjegyezte, a politikus lengyel útlevelét korábban bevonták, így nem tudják, mivel utazott el.
Waldemar Żurek igazságügyi miniszter a Polsat Newsnak elmondta, hogy amennyiben igaz, hogy Ziobro az Egyesült Államokban tartózkodik, Lengyelország eljárást indít kiadatása érdekében.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Sokkolja a magyar exportőröket a forint szárnyalása, mutatjuk, mibe kapaszkodhatnak most
A régiós példák egyértelmű utat mutatnak.
Napokon belül kezet ráz a világ két legnagyobb hatalmú vezetője – Kiderült, miről fognak tárgyalni
A ritkaföldfém-megállapodás állítólag él és virul.
Megosztó ötletet dobott be Putyin az ukrajnai béke kapcsán: óriási port kavart az orosz elnök javaslata
Sokan felhúzták a szemöldöküket.
Menekítik a halálos kórral fertőzött hajóról az utasokat – Filmbe illő mentőakciót hajtott végre a hadsereg
Az égből érkezett a segítség.
Oroszország felől érkező drónok csapódtak be a NATO területén: lemondott a védelmi miniszter
Nem reagált időben a drónelhárítás?
Megszólalt Zelenszkij Putyin tűzszünetéről: biztató jeleket lát az ukrán elnök, de nem teljes az öröme
Ha változik a helyzet, Ukrajna kész viszonozni a tüzet.
Magyar Péter beiktatásának napján hagyhatta el Magyarországot az Orbán-kormánytól menedéket kapott lengyel politikus
Varsó kérni fogja a kiadatását.
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?