  • Megjelenítés
Megszólalt a Magyarországról elmenekülő lengyel politikus: az amerikai bíróságok kezébe teszi a sorsát
Globál

Megszólalt a Magyarországról elmenekülő lengyel politikus: az amerikai bíróságok kezébe teszi a sorsát

Portfolio
Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, aki még az Orbán-kormánytól kapott politikai menedékjogot Magyarországon, vasárnap egy lengyel televíziónak megerősítette, hogy valóban az Egyesült Államokba érkezett, ahol áll az amerikai bíróságok ítélete elé – írja a Notes From Poland.

Vasárnap a Republika lengyel jobboldali televízió számolt be róla, hogy Ziobrót egy amerikai repülőtéren fényképezték le.

Este aztán a még az előző, Mateusz Morawiecki vezette lengyel kormányban szerepet vállaló politikus a lengyel televíziónak megerősítette, hogy valóban az Egyesült Államokban tartózkodik.

Ziobro a televíziónak azt mondta,

örömmel megjelenik egy független amerikai bíróság előtt,

Még több Globál

Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap

Megosztó ötletet dobott be Putyin az ukrajnai béke kapcsán: óriási port kavart az orosz elnök javaslata

de egyelőre az Egyesült Államokban akar maradni, és „élvezni az amerikai szabadságot”.

Zbigniew Ziobrót egy sor bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük bűnszervezet irányításával és a Pegasus kémprogram törvénytelen megvásárlásával. A rá váró eljárások elől Magyarországra menekült, ahol az Orbán-kormány politikai menedékjogot adott neki.

Magyar Péter azonban már korábban egyértelművé tette, Magyarországon nem tartózkodhatnak politikusbűnözők, konkrétan Ziobróra, illetve egy másik, szintén Magyarországra szökő és itt menedékjogot kapott politikusra, Marcin Romanowskira utalva.

Ziobro Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának napján, szombaton hagyta el Magyarországot.

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő vasárnap azt mondta, nincs hivatalos információja arról, hogy Ziobro az Egyesült Államokba utazott. Megjegyezte, a politikus lengyel útlevelét korábban bevonták, így nem tudják, mivel utazott el.

Waldemar Żurek igazságügyi miniszter a Polsat Newsnak elmondta, hogy amennyiben igaz, hogy Ziobro az Egyesült Államokban tartózkodik, Lengyelország eljárást indít kiadatása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter beiktatásának napján hagyhatta el Magyarországot az Orbán-kormánytól menedéket kapott lengyel politikus

Amerikába menekült Budapestről a volt lengyel igazságügyminiszter Magyar Péter beiktatása előtt

Egy ország már kikövezte az utat, amelyre Magyar Péter most ráléphet – Ismét felvirágozhat a mélypontra került történelmi barátság?

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna és Oroszország is megerősítette az egyezményt – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility