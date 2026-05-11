Megszólalt a Magyarországról elmenekülő lengyel politikus: az amerikai bíróságok kezébe teszi a sorsát

Vasárnap a Republika lengyel jobboldali televízió számolt be róla, hogy Ziobrót egy amerikai repülőtéren fényképezték le.

Este aztán a még az előző, Mateusz Morawiecki vezette lengyel kormányban szerepet vállaló politikus a lengyel televíziónak megerősítette, hogy valóban az Egyesült Államokban tartózkodik.

Ziobro a televíziónak azt mondta,

örömmel megjelenik egy független amerikai bíróság előtt,

de egyelőre az Egyesült Államokban akar maradni, és „élvezni az amerikai szabadságot”.

#GośćDzisiaj @ZiobroPL (@PiSorgpl): Jestem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyleciałem wczoraj! To niezwykle złożony i piękny kraj, przy tym najsilnilniejsza demokracja świata. To nasz sojusznik i gwarant bezpieczeństwa Polski wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i… pic.twitter.com/E2qGgkT3ZJ https://twitter.com/hashtag/Go%C5%9B%C4%87Dzisiaj?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Telewizja Republika #włączprawdę (@RepublikaTV) May 10, 2026

Zbigniew Ziobrót egy sor bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük bűnszervezet irányításával és a Pegasus kémprogram törvénytelen megvásárlásával. A rá váró eljárások elől Magyarországra menekült, ahol az Orbán-kormány politikai menedékjogot adott neki.

Magyar Péter azonban már korábban egyértelművé tette, Magyarországon nem tartózkodhatnak politikusbűnözők, konkrétan Ziobróra, illetve egy másik, szintén Magyarországra szökő és itt menedékjogot kapott politikusra, Marcin Romanowskira utalva.

Ziobro Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásának napján, szombaton hagyta el Magyarországot.

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő vasárnap azt mondta, nincs hivatalos információja arról, hogy Ziobro az Egyesült Államokba utazott. Megjegyezte, a politikus lengyel útlevelét korábban bevonták, így nem tudják, mivel utazott el.

Waldemar Żurek igazságügyi miniszter a Polsat Newsnak elmondta, hogy amennyiben igaz, hogy Ziobro az Egyesült Államokban tartózkodik, Lengyelország eljárást indít kiadatása érdekében.

