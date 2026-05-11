Merész húzás a végveszélyben lévő szigettől: amerikai rakétákkal kényszerítik több száz kilométeres hátrálásra a fenyegető nagyhatalmat

Tajvan az Egyesült Államoktól több részletben összesen 111 HIMARS egységet és 504 darab, 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS rakétát szerez be. A katonai vezetés abból az elvből indul ki, hogy „a legjobb védekezés a támadás”. Ennek szellemében a rendszereket az előretolt szigetekre kívánják telepíteni, így a kínai part menti katonai bázisok a tajvani fegyverek csapásmérő hatósugarába kerülnének. A Kínai Népi Felszabadító Hadseregnek (PLA) ezáltal legalább száz kilométerrel beljebb kellene húzódnia a szárazföld belsejébe. Mindez Tajvan számára nagyobb mozgásteret és hatékonyabb korai előrejelzést biztosítana.

A HIMARS egységeket eredetileg a hadtestek tüzérparancsnokságai között osztották volna szét, ám a beszerzett mennyiség meghaladja az alakulatok befogadóképességét. A többletet jelentő egységek előretolt telepítése a külső szigetek védelmi parancsnokságaira stratégiai szempontból optimális megoldás. A Penghu-szigeteken jelenleg a hazai fejlesztésű Thunderbolt-2000 sorozatvető rendszer áll szolgálatban.

A két típus egymást kiegészítve is alkalmazható, ami a parancsnokok számára nagyobb hadműveleti rugalmasságot biztosít.

A Penghu-szigetekre telepített ATACMS rakéták hatósugarába esnének a PLA Fucsien tartományi partraszállási gyülekezési pontjai, például Csüancsou, Hsziamen és Csangcsou térségében. A Tajvani-szoros mintegy 200 kilométer széles, Penghu pedig körülbelül 150-160 kilométerre fekszik Fucsientől. Ennek köszönhetően az onnan indított rakéták akár a partvonaltól 150 kilométerre fekvő, második lépcsős utánpótlási központokat is elérhetnék.

Tungjin, Tajvan legészakibb területe még közelebb fekszik a kínai szárazföldhöz. Mindössze 34 kilométerre található a Szisuang-szigetektől, 87 kilométerre a Szantuao haditengerészeti kikötőtől, és 113 kilométerre a Min folyó torkolatától. Az innen működő mobil HIMARS egységek északon akár a csöcsiangi Vencsou haditengerészeti bázisára, délen pedig a fucsoui légibázisra is csapást mérhetnének. Ezen felül a PLA Keleti Hadszíntéri Parancsnokságának kulcsfontosságú radarállomásait és légvédelmi állásait is fenyegethetnék.

A telepítés fő célja egy olyan „holtzóna” kialakítása, amelybe a PLA nem merészkedne be. Ha Tajvan precíziós csapásmérő képessége mélyen Fucsien tartományba nyúlna, a kínai hadsereg

kénytelen lenne frontvonalbeli vadászgépeit, sorozatvetőit és utánpótlási raktárait legalább 300 kilométerrel beljebb, második vonalbeli bázisokra visszavonni.

Ez jelentősen megnövelné a szoros átrepüléséhez vagy egy partraszállási hadművelethez szükséges időt. A lépés megzavarná Peking „gyors és döntő” invázióra vonatkozó terveit, egyúttal értékes időt biztosítana Tajvannak a mozgósításra.

A védelmi minisztérium egy következő beszerzési körben számol a Lockheed Martin 500 kilométeres hatótávolságú Precision Strike Missile rakétájának megvásárlásával is. Ennek birtokában a HIMARS rendszerek a tajvani főszigeten maradva is nyomást tudnának gyakorolni a túlpartra. A már megrendelt ATACMS rakétákkal együtt Tajvan így több mint 500 nagy hatótávolságú harcászati rakétával rendelkezne.

