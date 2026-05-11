  • Megjelenítés
Nemzetbiztonsági meghallgatáson vesz részt Orbán Anita
Globál

Nemzetbiztonsági meghallgatáson vesz részt Orbán Anita

Harmadik állomásként az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága hallgatja meg Orbán Anitát, aki a nap folyamán már elnyerte az EU-s ügyekkel foglalkozó és a Külügyi Bizottság támogatását is. Élőben tudósítunk a Parlament Nagy Imre terméből.
Megosztás

Megkezdődött a meghallgatás

A leendő külügyminiszter és egyben miniszterelnök-helyettes nemzetbiztonsági meghallgatását Apáti István nyitja meg.

Az esemény elején megállapították a testület határozóképességét, a napirend megváltoztatásár itt sem érkezett kérvény, így Orbán Anita felszólalásával kezdődik a meghallgatás, amit a kérdések követnek.

A Fidesz részéről Kocsis Máté is részt vesz a meghallgatáson, a Tisza oldaláról a frakcióvezető-helyettes Velkey György, és az EU-s ügyekkel foglalkozó bizottságot vezető Sopov Ildikó is jelen van.

Megosztás

Nemzetbiztonsági meghallgatáson vesz részt Orbán Anita

Két meghallgatás után az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is beszél Orbán Anita.

Az Európai Uniós ügyek Bizottságában és a Külügyi Bizottságban is 6-6 igen szavazat mellett nyert támogatást korábban.

Eddig államtitkári és egyéb kinevezésekről nem esett szó, de a Tisza-kormány számára elérhető adatok viszonylatában részletesen beszélt arról, hogy milyen munkát képzel el a külügyminisztériumnak a következő időszakban.

Ezek szerint a külgazdaság elkerül a tárcájától, és elsősorban szolgáltató, összekötő szerepet fog vinni, előkészítve a terepet adott ügyben a releváns minisztériumok vezetőinek.

Az uniós pénzek ügyén is az stratégia, hogy míg az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal Magyar Péter minisztériuma fog egyeztetni, addig a külügy első számú feladata az lesz, hogy a tagállamokat győzze meg arról, támogassák a források felszabadítását.

Orbán Anita a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatása után tervez doorstep sajtótájékoztatót adni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: nyílt összetűzésbe keveredtek az amerikai erők, már egy európai nagyhatalom is hadihajót indított
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility