Megkezdődött a meghallgatás
A leendő külügyminiszter és egyben miniszterelnök-helyettes nemzetbiztonsági meghallgatását Apáti István nyitja meg.
Az esemény elején megállapították a testület határozóképességét, a napirend megváltoztatásár itt sem érkezett kérvény, így Orbán Anita felszólalásával kezdődik a meghallgatás, amit a kérdések követnek.
A Fidesz részéről Kocsis Máté is részt vesz a meghallgatáson, a Tisza oldaláról a frakcióvezető-helyettes Velkey György, és az EU-s ügyekkel foglalkozó bizottságot vezető Sopov Ildikó is jelen van.
Nemzetbiztonsági meghallgatáson vesz részt Orbán Anita
Két meghallgatás után az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is beszél Orbán Anita.
Az Európai Uniós ügyek Bizottságában és a Külügyi Bizottságban is 6-6 igen szavazat mellett nyert támogatást korábban.
Eddig államtitkári és egyéb kinevezésekről nem esett szó, de a Tisza-kormány számára elérhető adatok viszonylatában részletesen beszélt arról, hogy milyen munkát képzel el a külügyminisztériumnak a következő időszakban.
Ezek szerint a külgazdaság elkerül a tárcájától, és elsősorban szolgáltató, összekötő szerepet fog vinni, előkészítve a terepet adott ügyben a releváns minisztériumok vezetőinek.
Az uniós pénzek ügyén is az stratégia, hogy míg az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal Magyar Péter minisztériuma fog egyeztetni, addig a külügy első számú feladata az lesz, hogy a tagállamokat győzze meg arról, támogassák a források felszabadítását.
Orbán Anita a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatása után tervez doorstep sajtótájékoztatót adni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
