Nemzetbiztonsági meghallgatáson vesz részt Orbán Anita

Két meghallgatás után az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is beszél Orbán Anita.

Az Európai Uniós ügyek Bizottságában és a Külügyi Bizottságban is 6-6 igen szavazat mellett nyert támogatást korábban.

Eddig államtitkári és egyéb kinevezésekről nem esett szó, de a Tisza-kormány számára elérhető adatok viszonylatában részletesen beszélt arról, hogy milyen munkát képzel el a külügyminisztériumnak a következő időszakban.

Ezek szerint a külgazdaság elkerül a tárcájától, és elsősorban szolgáltató, összekötő szerepet fog vinni, előkészítve a terepet adott ügyben a releváns minisztériumok vezetőinek.

Az uniós pénzek ügyén is az stratégia, hogy míg az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal Magyar Péter minisztériuma fog egyeztetni, addig a külügy első számú feladata az lesz, hogy a tagállamokat győzze meg arról, támogassák a források felszabadítását.

Orbán Anita a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatása után tervez doorstep sajtótájékoztatót adni.

