Pattanásig feszült a helyzet: szándékosan fedte fel rejtőzködő nukleáris fegyverét az Egyesült Államok

Az Ohio-osztályú tengeralattjárót a Gibraltári-szoroson való áthaladása közben fotózták le. Utazása során a Királyi Haditengerészet gibraltári rajának járőrhajói, a helyi védelmi rendőrség egységei, valamint a Királyi Tengerészgyalogság kísérték. A kikötésre a South Mole haditengerészeti támaszponton került sor, ahol azonnal egy 200 méteres biztonsági zónát jelöltek ki. A brit hatóságok sem a tengeralattjáró küldetéséről, sem az útvonalának további részleteiről nem nyilatkoztak. Az Old Submariner szakportál szerint

az elmúlt huszonöt évben ez mindössze a harmadik alkalom volt, hogy egy amerikai Ohio-osztályú tengeralattjáró a nyilvánosság előtt bukkant fel Gibraltárban.

A USS Alaska a georgiai Kings Bay haditengerészeti támaszponton állomásozó 20. tengeralattjáró-századhoz tartozik. A jármű akár húsz Trident II D5 típusú nukleáris ballisztikus rakétát is hordozhat. A fegyver az amerikai nukleáris triád egyik pillérét, a tengeri telepítésű elrettentő erőt képviseli, melynek lényege a túlélőképességen és a láthatatlanságon alapuló másodcsapás-képesség biztosítása. Éppen ezért az ilyen tengeralattjárók szándékos, nyilvános felbukkanása élesen eltér a bevett katonai gyakorlattól.

A felbukkanás időzítése különösen sokatmondó. Május 11-én Donald Trump elnök elutasította Irán válaszát, amelyet az amerikai tűzszüneti és nukleáris keretmegállapodás-javaslatra adtak. Teherán a pakisztáni közvetítőkön keresztül továbbított ellenajánlatában több feltételt is támasztott. A feszültséget tovább fokozta a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet. A világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán Irán és az Egyesült Államok egyidejűleg, egymásnak feszülve próbálta érvényesíteni a saját áthaladási szabályait. Teherán azt követelte, hogy a kereskedelmi hajók az iráni katonai hatóságokkal egyeztessék a mozgásukat, miközben az amerikai haditengerészet blokád alá vonta az iráni kikötők környékét.

Gibraltár a NATO egyik legfontosabb stratégiai tengeri fojtópontja. A mindössze tizennégy kilométer széles szoroson évente több mint százezer hajó halad át, és ez az egyetlen közvetlen tengeri összeköttetés az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger között. A Kings Bay-ből induló amerikai tengeralattjárók innen gyorsan elérhetik a Földközi-tenger keleti medencéjét, a Közel-Keletet, valamint a Szuezi-csatorna megközelítési útvonalait. Mivel a szoroson való áthaladás a sűrű kereskedelmi hajóforgalom és a közeli civil területek miatt azonnal észlelhető,

egy ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró itteni felbukkanása elkerülhetetlenül geopolitikai jelentőséggel bír.

