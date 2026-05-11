Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot

Illetményrendezés
Lesz illetményrendezés a honvédségen belül, azok a jogszabályok pedig kivezetésre kerülnek, melyek nem vették figyelembe a szolgálati kultúrát. Az életpályamodell is módosításra kerül majd, a szolgálati nyugdíj is változik majd.
Azzal sem értek egyet, hogy aki egyszer elment, az nem jöhet vissza"
- mondta.
Szerződések áttekintése
A miniszter áttekinti majd az összes szerződést, melyet az előző kormány között hadiipar, haderőfejlesztés, honvédelem kapcsán. Arra is kitért, hogy az új miniszter a dual-use (civil és katonai) használatú termékek beszerzését fogja priorizálni. A fejlesztések további fókuszában az emberek, katonák lesznek.
Elmondta:
kibervédelmi területen "óriási problémáink" vannak, pedig ez kiemelt jelentőséggel bír.
Nem megyünk háborúba
Nem küldünk katonákat az orosz-ukrán háborúba és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot"
- mondta Ruszin-Szendi Romulusz, hangsúlyozva, hogy a Tisza kormány a béke kormánya.
Reméli, bocsánatot kérnek azok, akik hazugságokat terjesztettek.
Hangsúlyozta:
Csádba nem megyünk, az biztos."
Haderőfejlesztés
Ruszin-Szendi Romulusz a haderőfejlesztés hibáiról beszélt: elmondta, hogy az eredeti koncepcióhoz képest teljesen megváltozott a fejlesztés az elmúlt években.
Elmondta: a hadiipar fejlesztését kiszervezték magáncégekhez, melyekben nem csak szövetségeseink a tulajdonosok.
Toborzás
Ruszin-Szendi Romulusz kritizálta az előző kormányt: szerinte téves megközelítés volt, hogy a toborzás elsősorban a médiában zajlott.
A legjobb toborzó az elégedett katona"
- mondta.
Arra is kitért, hogy szükség van a katonai infrastruktúra, laktanyák fejlesztésére
Problémák a honvédség körül
A miniszter a honvédelem problémáiról beszélt.
Elmondta: a NATO-n belül a szövetségeseink bizalma megromlott Magyarország iránt.
Tisztázta: a magyar katonákat nem minden NATO-értekezletre hívják meg, kihagytak minket a drónfal-programból is. Ezek a tényezők mind gyengítik Magyarország védelmét.
Úgy gondolja, az előző kormány a honvédeket és a rendőröket is magára hagyta. Kritizálta, hogy valaki büntetett előélettel lehet katona, pénzért lehet rendfokozatot venni, középfokú nyelvvizsgálval lehet külföldi szolgálatot vállalni.
A magyar katonák morálja, a magyar katonák önbizalma megtört"
- mondta.
Kritizálta a katonák közti illetménykülönbségeket is.
Elkezdődött a beszéd
Elkezdődött a miniszterjelölt bemutatkozó beszéde.
Ruszin-Szendi Romulusz megtiszteltetésnek nevezte a miniszteri felkérést, majd bemutatta 30 éves karrierútját, melynek legnagyobb része a Magyar Honvédség kötelékében zajlott, hazai és nemzetközi színtéren.
Arra is kitért, hogy a haderőfejlesztés folyatódik, a honvédelmi bizottsággal szakmai munkát fognak végezni.
Elkezdődött Ruszin-Szendi Romulusz meghallgatása - Fontos kérdésekre válaszol a leendő honvédelmi miniszter
Hétfő délelőtt 10 órakor elkezdődött Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. Élőben tudósítunk az eseményről, cikkünk folyamatosan frissül.
