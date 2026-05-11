Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot

Hétfő délelőtt 10 órakor elkezdődött Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. A leendő miniszter kritizálta az előző kormány katonákhoz, honvédelemhez való hozzáállását, bejelentette, hogy nem küldünk katonákat sem Ukrajnába, sem Csádba, nem állítják vissza a sorkatonaságot sem. Élőben tudósítunk az eseményről, cikkünk folyamatosan frissül.
Illetményrendezés

Lesz illetményrendezés a honvédségen belül, azok a jogszabályok pedig kivezetésre kerülnek, melyek nem vették figyelembe a szolgálati kultúrát. Az életpályamodell is módosításra kerül majd, a szolgálati nyugdíj is változik majd.

Azzal sem értek egyet, hogy aki egyszer elment, az nem jöhet vissza"

- mondta.

Szerződések áttekintése

A miniszter áttekinti majd az összes szerződést, melyet az előző kormány között hadiipar, haderőfejlesztés, honvédelem kapcsán. Arra is kitért, hogy az új miniszter a dual-use (civil és katonai) használatú termékek beszerzését fogja priorizálni. A fejlesztések további fókuszában az emberek, katonák lesznek.

Elmondta:

kibervédelmi területen "óriási problémáink" vannak, pedig ez kiemelt jelentőséggel bír.

Nem megyünk háborúba

Nem küldünk katonákat az orosz-ukrán háborúba és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot"

- mondta Ruszin-Szendi Romulusz, hangsúlyozva, hogy a Tisza kormány a béke kormánya.

Reméli, bocsánatot kérnek azok, akik hazugságokat terjesztettek.

Hangsúlyozta:

Csádba nem megyünk, az biztos."

Haderőfejlesztés

Ruszin-Szendi Romulusz a haderőfejlesztés hibáiról beszélt: elmondta, hogy az eredeti koncepcióhoz képest teljesen megváltozott a fejlesztés az elmúlt években.

Elmondta: a hadiipar fejlesztését kiszervezték magáncégekhez, melyekben nem csak szövetségeseink a tulajdonosok.

Toborzás

Ruszin-Szendi Romulusz kritizálta az előző kormányt: szerinte téves megközelítés volt, hogy a toborzás elsősorban a médiában zajlott.

A legjobb toborzó az elégedett katona"

- mondta.

Arra is kitért, hogy szükség van a katonai infrastruktúra, laktanyák fejlesztésére

Problémák a honvédség körül

A miniszter a honvédelem problémáiról beszélt.

Elmondta: a NATO-n belül a szövetségeseink bizalma megromlott Magyarország iránt.

Tisztázta: a magyar katonákat nem minden NATO-értekezletre hívják meg, kihagytak minket a drónfal-programból is. Ezek a tényezők mind gyengítik Magyarország védelmét.

Úgy gondolja, az előző kormány a honvédeket és a rendőröket is magára hagyta. Kritizálta, hogy valaki büntetett előélettel lehet katona, pénzért lehet rendfokozatot venni, középfokú nyelvvizsgálval lehet külföldi szolgálatot vállalni.

A magyar katonák morálja, a magyar katonák önbizalma megtört"

- mondta.

Kritizálta a katonák közti illetménykülönbségeket is.

Elkezdődött a beszéd

Elkezdődött a miniszterjelölt bemutatkozó beszéde.

Ruszin-Szendi Romulusz megtiszteltetésnek nevezte a miniszteri felkérést, majd bemutatta 30 éves karrierútját, melynek legnagyobb része a Magyar Honvédség kötelékében zajlott, hazai és nemzetközi színtéren.

Arra is kitért, hogy a haderőfejlesztés folyatódik, a honvédelmi bizottsággal szakmai munkát fognak végezni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

