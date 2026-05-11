Súlyos számok érkeztek: szabályosan letarolja Oroszország legfontosabb fegyvereit Ukrajna

Oroszország légvédelme egyre nehezebb helyzetbe kerül, miután egyre inkább úgy tűnik, az ukrán támadások célpontjává váltak ezek az eszközök. És miközben az ukrajnai veszteségek hónapról hónapra emelkednek, Moszkva kénytelen a meglévő kapacítások egyre nagyobb hányadát a saját területének védelmére átcsoportosítani.

Míg a tavalyi évben Oroszország havonta átlagosan 10 légvédelmi rendszert, vagy annak kisegítő eszközét (pl. radart) veszített el, addig ezek a számok 2026 január-februárra már 30 körülire emelkedtek, március-áprilisra pedig már majdnem elérték a 40-et. Májusban (ez nem látszik a képen) nyolc nap alatt további 10 egységet veszítettek.

Russia's air defence continues to be terrorised by Ukraine's @usf_army. Over March and April, nearly 80 SAM or Radar/Electronic Warfare systems were targeted. This is a 300% increase on the previous two months. pic.twitter.com/fYw3QJpYT6 https://twitter.com/usf_army?ref_src=twsrc%5Etfw — Kyle Glen (@KyleJGlen) May 8, 2026

A veszteségek jelentős részét videófelvételek is megerősítik.

Ez a fajta gyors növekedés azt jelzi, hogy Ukrajna egyre inkább célzottabban (és nem mellesleg: hatékonyabban) iktatja ki az orosz légvédelmet a frontvonalon.

Moszkva már ezzel is nehéz helyzetbe kerülhetne, de tovább nehezíti Oroszország ténykedését, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú drónjainak fejlődésével párhuzamosan egyre több, megmaradt és/vagy újonnan gyártott eszközt kénytelen átcsoportosítani a hátország stratégiai objektumainak védelmére.

OSINT-elemzések azt mutatják, hogy az orosz fővárost egymagát legalább 100 Pancír Sz-1 légvédelmi rakétarendszer védi, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök valdaji rezideniáját is legalább 30. További, közel kétszáz Pancír van elszórva az ország területén, Szentpétervár kikötőinél, olajfinomítóknál, repülőtereknél és egyéb ipari létesítményeknél.

Ez pedig lehetőséget teremt Ukrajnának arra, hogy a hézagos, ukrán területen található orosz légvédelmet még tovább gyérítse.

