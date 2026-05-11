Trump: "az iráni békeajánlat egy szemét, végig sem olvastam"

Trump hétfőn az Ovális Irodában úgy fogalmazott, hogy

az amerikai-iráni megállapodás lélegeztetőgépen van.

Irán a múlt heti amerikai javaslatra válaszolva követelte a tengeri blokád feloldását és a szankciók enyhítését, ugyanakkor bizonyos fokú ellenőrzést kíván fenntartani a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom felett. A perzsa állam azt is kikötötte, hogy a megállapodásnak azonnal véget kell vetnie a harcoknak. Ebbe beleértik a libanoni hadszínteret is, ahol Izrael a Hezbollah ellen visel háborút. Irán emellett befagyasztott vagyonának felszabadítását, az olajértékesítésre vonatkozó szankciók eltörlését, valamint amerikai háborús jóvátétel kifizetését is követelte.

Irán javaslatát Trump saját elmondása szerint végig sem olvasta, a közel-keleti ország követeléseit ugyanis elfogadhatatlannak tekinti.

Trump éles reakciója ismét csökkentette az amerikai-iráni békemegállapodás esélyeit, amely egyben azt is jelenti, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad.

A Hormuzi-szoros lezárása hetente százmillió hordónyi kiesést okoz a globális olajpiacon. Erről a Saudi Aramco vezérigazgatója, Amin Naszer beszélt, hozzátéve, hogy a szoros azonnali megnyitása esetén is hónapokba telne a piac normalizálódása. A Brent típusú nyersolaj ára hétfőn 2,2 százalékot emelkedett, így 103 dollár fölé került. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol szerint a szoros mint megbízható globális energiaútvonal megbízhatósága tartósan sérülhetett.

A váza eltört, már nem lehet összeragasztani

– fogalmazott a szakember.

Az atomprogram körüli tárgyalások kilátásai is jelentősen romlottak. A Wall Street Journal értesülései szerint Irán felajánlotta, hogy dúsított uránkészletének egy részét harmadik országba szállítja, a nukleáris létesítményeinek felszámolását azonban Teherán határozottan elutasította. A Taszním hírügynökség cáfolta az amerikai lap értesülését. Egy bennfentes forrás szerint Teherán ellenjavaslatában az atomprogram kérdése egyáltalán nem is szerepelt.

Hétfőn több mint negyven ország képviselője találkozott, hogy felvázolják katonai hozzájárulásukat egy brit–francia vezetésű európai haditengerészeti misszióhoz. A művelet célja a kereskedelmi hajók kísérése a Hormuzi-szoroson keresztül, amint egy stabil tűzszünet életbe lép. A résztvevő államok aknamentesítési, hajókísérési és légtérellenőrzési kapacitásokat ajánlanak fel a feladat végrehajtására.

