Trump: "az iráni békeajánlat egy szemét, végig sem olvastam"

Trump hétfőn az Ovális Irodában úgy fogalmazott, hogy
az amerikai-iráni megállapodás lélegeztetőgépen van.
Irán a múlt heti amerikai javaslatra válaszolva követelte a tengeri blokád feloldását és a szankciók enyhítését, ugyanakkor bizonyos fokú ellenőrzést kíván fenntartani a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom felett. A perzsa állam azt is kikötötte, hogy a megállapodásnak azonnal véget kell vetnie a harcoknak. Ebbe beleértik a libanoni hadszínteret is, ahol Izrael a Hezbollah ellen visel háborút. Irán emellett befagyasztott vagyonának felszabadítását, az olajértékesítésre vonatkozó szankciók eltörlését, valamint amerikai háborús jóvátétel kifizetését is követelte.
Irán javaslatát Trump saját elmondása szerint végig sem olvasta, a közel-keleti ország követeléseit ugyanis elfogadhatatlannak tekinti.
Trump éles reakciója ismét csökkentette az amerikai-iráni békemegállapodás esélyeit, amely egyben azt is jelenti, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad.
A Hormuzi-szoros lezárása hetente százmillió hordónyi kiesést okoz a globális olajpiacon. Erről a Saudi Aramco vezérigazgatója, Amin Naszer beszélt, hozzátéve, hogy a szoros azonnali megnyitása esetén is hónapokba telne a piac normalizálódása. A Brent típusú nyersolaj ára hétfőn 2,2 százalékot emelkedett, így 103 dollár fölé került. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol szerint a szoros mint megbízható globális energiaútvonal megbízhatósága tartósan sérülhetett.
A váza eltört, már nem lehet összeragasztani
– fogalmazott a szakember.
Az atomprogram körüli tárgyalások kilátásai is jelentősen romlottak. A Wall Street Journal értesülései szerint Irán felajánlotta, hogy dúsított uránkészletének egy részét harmadik országba szállítja, a nukleáris létesítményeinek felszámolását azonban Teherán határozottan elutasította. A Taszním hírügynökség cáfolta az amerikai lap értesülését. Egy bennfentes forrás szerint Teherán ellenjavaslatában az atomprogram kérdése egyáltalán nem is szerepelt.
Hétfőn több mint negyven ország képviselője találkozott, hogy felvázolják katonai hozzájárulásukat egy brit–francia vezetésű európai haditengerészeti misszióhoz. A művelet célja a kereskedelmi hajók kísérése a Hormuzi-szoroson keresztül, amint egy stabil tűzszünet életbe lép. A résztvevő államok aknamentesítési, hajókísérési és légtérellenőrzési kapacitásokat ajánlanak fel a feladat végrehajtására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan fordulat a krónikus válságországban: a kilencedik csőd után olyan dolog történik, amire évek óta nem volt példa
A lehetőség azonban gyorsan elillanhat.
5,7-es erősségű napkitörés történt, amely szerdán súrolhatja a magnetoszférát
Sarki fényt idézhet elő.
Kimondták a szakértők: kegyetlenül letarolja a nyugati ipart az ázsiai óriás, olyan területekre törtek be, amire senki sem számított
Új szakaszba lépett az iparpolitika.
Kritikus helyzetbe kerülhet a vidéki üzemanyag-ellátás
Az FBSZ szerint csőd szélére sodródtak a független benzinkutak.
Drasztikus lépésre készül Trump az üzemanyagpiacon
Az USA-t is szorítja az áremelkedés.
Már a legrosszabbra készül a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, általános korlátozások jöhetnek a gazdaságban
Válságforgatókönyv léphet érvénybe a piacokon, a munkavégzésben és az utazásban is.
Nagy a baj Horvátországban: a tárcavezető azonnali árcsökkentést sürget
10-20 százalék is szükséges lehet.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.