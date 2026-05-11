Újraindult az üzemanyagszállítás Ukrajna felé

Szerhij Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója az Ukrinform hírügynökségnek megerősítette, hogy

újraindultak az üzemanyag-szállítások Magyarországról és Szlovákiából Ukrajna irányába.

Kifejtette, hogy ez nem lesz hatással az árakra, mivel Ukrajna ezekből az országokból is piaci áron vásárol. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar és a szlovák import helyreállítása a beszerzési útvonalak diverzifikációja révén kedvező az ukrán belső piac számára.

Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyag-exportot, ennek újraindítását a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállításához kötötték. A vezetéken az áramlás április 22-én indult újra, miután kijavították azokat a károkat, amelyeket egy orosz támadás okozott.

