Újraindult az üzemanyagszállítás Ukrajna felé
Globál

Portfolio
Újraindult az üzemanyag-export Magyarországról és Szlovákiából Ukrajna felé, az ellátás helyreállítása azonban nem befolyásolja a hazai piaci árakat - közölte az Ukrinform.

Szerhij Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója az Ukrinform hírügynökségnek megerősítette, hogy

újraindultak az üzemanyag-szállítások Magyarországról és Szlovákiából Ukrajna irányába.

Kifejtette, hogy ez nem lesz hatással az árakra, mivel Ukrajna ezekből az országokból is piaci áron vásárol. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar és a szlovák import helyreállítása a beszerzési útvonalak diverzifikációja révén kedvező az ukrán belső piac számára.

Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyag-exportot, ennek újraindítását a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállításához kötötték. A vezetéken az áramlás április 22-én indult újra, miután kijavították azokat a károkat, amelyeket egy orosz támadás okozott.

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

