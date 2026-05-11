Váratlanul távozik egy európai ország vezető tisztviselője – Azt suttogják, a Trump család üzleti érdekeinek útjában állhatott
Távozik hivatalából Christian Schmidt német politikus, Bosznia-Hercegovina főképviselője – írja a Der Spiegel helyi lapok jelentései alapján.

A főképviselői hivatalt a boszniai háborút lezáró 1995-ös daytoni békeszerződés hozta létre, fő feladata a szerződésben rögzített elvek betartatása, amihez széles jogkörök állnak rendelkezésére. A szeparatista szerb vezetők, mindenekelőtt Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnöke régóta támadja Schmidtet, és a szerinte a Bosznia-Hercegovina szuverenitását sértő főképviselői hivatal megszüntetését követeli.

A főképviselői hivatal egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. Schmidt jelenleg New Yorkban tartózkodik, ahol kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt fog jelentést tenni Bosznia-Hercegovina helyzetéről.

Schmidt 2021 óta van hivatalában, és a posztot állítólag addig tervezi betölteni, amíg meg nem választják utódját.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülései szerint

Schmidt visszavonulása nem teljesen önkéntes, Donald Trump amerikai elnök családjának üzleti érdekei is szerepet játszanak benne.

Dodik jó kapcsolatokat épített ki Trump környezetéhez.

Trump legidősebb fia, Donald Trump Jr. nemrégiben látogatást tett a Szerb Köztársaság fővárosában, Banja Lukában. A médiában megjelent hírek szerint az egykori amerikai elnöki tanácsadó, Michael Flynn is a Szerb Köztársaság érdekeit képviseli, és május végén egy konferenciára várják oda.

Dodik az X-en kommentálta Schmidt távozását.

Christian Schmidt pontosan ugyanolyan módon hagyja el Bosznia-Hercegovinát, mint ahogyan belépett oda – legitimitás nélkül, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül, és anélkül, hogy a nemzetközi jog az ő oldalán állna

– írta a boszniai szerb vezető, aki szerint Schmidtnek humanitárius célokra kellene átutalnia minden pénzt, amit hivatali ideje alatt kapott.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

