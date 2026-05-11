Váratlanul távozik egy európai ország vezető tisztviselője – Azt suttogják, a Trump család üzleti érdekeinek útjában állhatott

A főképviselői hivatalt a boszniai háborút lezáró 1995-ös daytoni békeszerződés hozta létre, fő feladata a szerződésben rögzített elvek betartatása, amihez széles jogkörök állnak rendelkezésére. A szeparatista szerb vezetők, mindenekelőtt Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnöke régóta támadja Schmidtet, és a szerinte a Bosznia-Hercegovina szuverenitását sértő főképviselői hivatal megszüntetését követeli.
A főképviselői hivatal egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. Schmidt jelenleg New Yorkban tartózkodik, ahol kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt fog jelentést tenni Bosznia-Hercegovina helyzetéről.
Schmidt 2021 óta van hivatalában, és a posztot állítólag addig tervezi betölteni, amíg meg nem választják utódját.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülései szerint
Schmidt visszavonulása nem teljesen önkéntes, Donald Trump amerikai elnök családjának üzleti érdekei is szerepet játszanak benne.
Dodik jó kapcsolatokat épített ki Trump környezetéhez.
Trump legidősebb fia, Donald Trump Jr. nemrégiben látogatást tett a Szerb Köztársaság fővárosában, Banja Lukában. A médiában megjelent hírek szerint az egykori amerikai elnöki tanácsadó, Michael Flynn is a Szerb Köztársaság érdekeit képviseli, és május végén egy konferenciára várják oda.
Dodik az X-en kommentálta Schmidt távozását.
Christian Schmidt pontosan ugyanolyan módon hagyja el Bosznia-Hercegovinát, mint ahogyan belépett oda – legitimitás nélkül, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül, és anélkül, hogy a nemzetközi jog az ő oldalán állna
– írta a boszniai szerb vezető, aki szerint Schmidtnek humanitárius célokra kellene átutalnia minden pénzt, amit hivatali ideje alatt kapott.
Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
Kimondta a hitelminősítő: fenntarthatatlan volt az Orbán-kormány gazdasági modellje
Elmondta a Fitch szakértője, mi lesz a Tisza-kormány legfontosabb feladata.
Orbán Gábor elmondta, mit vár az új kormánytól, beszélt az euró dilemmáiról és a Richter következő nagy sztorijáról
Interjú a Richter vezérigazgatójával.
Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói
Néhány év alatt százszorozta értékét a cég.
Strukturális szembenézést sürget az új agrárminiszter-jelölt
Földhöz jutás, feldolgozóipar, képzés: hármas reformcsomag jön.
Olyat tud Ukrajna, amit senki más Európában – Németország most elindult a megszerzéséért
Kijevbe érkezett a német védelmi miniszter.
Megtorpant a lakbérek emelkedése Magyarországon, egyre kevésbé éri meg lakást kiadni
Már csak három megyeszékhelyen lehet legalább 5 százalékos bruttó hozamot elérni.
Bődületes mennyiségű pénz indul meg: kiderültek a paktum részletei, példátlan löketet kaphatnak a befektetési piacok
Régóta dolgozott rajta a munkáspárti miniszter.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Gyengélkednek a blue chipek.
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.