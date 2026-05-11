Végzetes folyamat indult meg a világ egykori legnépesebb országában: drámai adatok láttak napvilágot

A South China Morning Post elemezte a frissen nyilvánosságra hozott kínai statisztikai adatokat a demográfiáról. A trendek egyre pesszimistább jövőt vázolnak fel a keleti nagyhatom számára.

Kína egyre súlyosabb demográfiai válságba csúszik az elmúlt években, ezt pedig a legfrissebb házasodási adatok is megerősítik. Az ország első negyedéves adatai szerint 1,697 millióan kötöttek házasságot az év első három hónapjában, ez a 2020-as szintet éppen csak megugorja. Az összehasonlítást ugyanakkor alaposan felülírja, hogy hat évvel ezelőtt a Covid terjedésének megakadályozása érdekében Peking szigorú lezárásokat vezetett be, ezért a nyilvános eseményeket nehezebben tartották meg. Mindez a házasodási lehetőségeket is jelentősen rontotta. 2026 elején ugyanakkor nincsenek érvényben már hasonló szabályozások, éppen ezért aggasztó a politikai vezetők számára a legfrissebb adat.

A házasságkötések számának bezuhanását a demográfusok összekötik a gyermekvállalási kedv alakulásával, Kínában ugyanis nem jellemző a házasságon kívül gyermekek vállalása.

Ezt korábban a politika is erősen meghatározta, ugyanis kifejezetten büntették a házasságon kívül született gyermekek után a szülőket. A kormányzat ugyanakkor belátta, hogy a népesedési trendek miatt szükség lehet a korábbi gondolkodás megváltoztatására, fokozatosan eltörölték az addigi szabályozást. Az első negyedéves alacsony adatok amiatt is aggasztóak lehetnek, hogy hagyományosan ekkor a legmagasabb a házasságkötések száma, sokan a holdújévi ünnepségekhez igazítják az eseményt.

Apró pozitívum lehet, hogy a válások száma is csökkent valamelyest az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest, 2026 első három hónapjában 622 ezren bontották fel a házasságukat, ez 1,27 százalékos csökkenést jelent.

Kína korábban a világ legnépesebb országa volt, 2023-ban viszont elvesztette ezt a címet, miután az össznépesség zsugorodni kezdett. Mindez azt jelenti, hogy a születési számok drámaian bezuhantak, miközben a lakosság egyre jobban elöregszik. A lap arról ír, hogy a házasságkötések száma alapvetően határozza meg a gyermekvállalás várható számát, ugyanis a kormányzati engedélyek ellenére is tabunak számít a házasságon kívüli gyermekek vállalása az országban. Peking igyekszik ösztönözni, a várt siker egyelőre elmarad.

2025-ben Kínában mindössze 7,92 millió gyermek született, ez körülbelül 10 millióval marad el a 2016-os számtól.

Az adatok alapján arra lehet számítani, hogy az ország lakossága jelentősen csökkenni fog a következő években, főleg a halálozások növekedése miatt. A munkaerő csökkenő száma mellett az elöregedő lakosság a gazdaságra is egyre nagyobb nyomást gyakorol, ami kihívás elé állítja a kormányzatot.

Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images