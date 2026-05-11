Végzetes folyamat indult meg a világ egykori legnépesebb országában: drámai adatok láttak napvilágot

Kína egyre súlyosabb demográfiai válságba csúszik az elmúlt években, ezt pedig a legfrissebb házasodási adatok is megerősítik. Az ország első negyedéves adatai szerint 1,697 millióan kötöttek házasságot az év első három hónapjában, ez a 2020-as szintet éppen csak megugorja. Az összehasonlítást ugyanakkor alaposan felülírja, hogy hat évvel ezelőtt a Covid terjedésének megakadályozása érdekében Peking szigorú lezárásokat vezetett be, ezért a nyilvános eseményeket nehezebben tartották meg. Mindez a házasodási lehetőségeket is jelentősen rontotta. 2026 elején ugyanakkor nincsenek érvényben már hasonló szabályozások, éppen ezért aggasztó a politikai vezetők számára a legfrissebb adat.
A házasságkötések számának bezuhanását a demográfusok összekötik a gyermekvállalási kedv alakulásával, Kínában ugyanis nem jellemző a házasságon kívül gyermekek vállalása.
Ezt korábban a politika is erősen meghatározta, ugyanis kifejezetten büntették a házasságon kívül született gyermekek után a szülőket. A kormányzat ugyanakkor belátta, hogy a népesedési trendek miatt szükség lehet a korábbi gondolkodás megváltoztatására, fokozatosan eltörölték az addigi szabályozást. Az első negyedéves alacsony adatok amiatt is aggasztóak lehetnek, hogy hagyományosan ekkor a legmagasabb a házasságkötések száma, sokan a holdújévi ünnepségekhez igazítják az eseményt.
Apró pozitívum lehet, hogy a válások száma is csökkent valamelyest az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest, 2026 első három hónapjában 622 ezren bontották fel a házasságukat, ez 1,27 százalékos csökkenést jelent.
Kína korábban a világ legnépesebb országa volt, 2023-ban viszont elvesztette ezt a címet, miután az össznépesség zsugorodni kezdett. Mindez azt jelenti, hogy a születési számok drámaian bezuhantak, miközben a lakosság egyre jobban elöregszik. A lap arról ír, hogy a házasságkötések száma alapvetően határozza meg a gyermekvállalás várható számát, ugyanis a kormányzati engedélyek ellenére is tabunak számít a házasságon kívüli gyermekek vállalása az országban. Peking igyekszik ösztönözni, a várt siker egyelőre elmarad.
2025-ben Kínában mindössze 7,92 millió gyermek született, ez körülbelül 10 millióval marad el a 2016-os számtól.
Az adatok alapján arra lehet számítani, hogy az ország lakossága jelentősen csökkenni fog a következő években, főleg a halálozások növekedése miatt. A munkaerő csökkenő száma mellett az elöregedő lakosság a gazdaságra is egyre nagyobb nyomást gyakorol, ami kihívás elé állítja a kormányzatot.
Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images
Kimondta a hitelminősítő: fenntarthatatlan volt az Orbán-kormány gazdasági modellje
Elmondta a Fitch szakértője, mi lesz a Tisza-kormány legfontosabb feladata.
Orbán Gábor elmondta, mit vár az új kormánytól, beszélt az euró dilemmáiról és a Richter következő nagy sztorijáról
Interjú a Richter vezérigazgatójával.
Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói
Néhány év alatt százszorozta értékét a cég.
Strukturális szembenézést sürget az új agrárminiszter-jelölt
Földhöz jutás, feldolgozóipar, képzés: hármas reformcsomag jön.
Olyat tud Ukrajna, amit senki más Európában – Németország most elindult a megszerzéséért
Kijevbe érkezett a német védelmi miniszter.
Megtorpant a lakbérek emelkedése Magyarországon, egyre kevésbé éri meg lakást kiadni
Már csak három megyeszékhelyen lehet legalább 5 százalékos bruttó hozamot elérni.
Bődületes mennyiségű pénz indul meg: kiderültek a paktum részletei, példátlan löketet kaphatnak a befektetési piacok
Régóta dolgozott rajta a munkáspárti miniszter.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Gyengélkednek a blue chipek.
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?