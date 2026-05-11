Zelenszkij az Egyesült Arab Emírségek államfőjével tárgyalt

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn egyeztetett Mohamed bin Zájed Ál Nahjánnal, az Egyesült Arab Emírségek államfőjével az ukrán hadifoglyok hazahozataláról, valamint a két ország védelmi együttműködéséről.

Az iráni háború kitörése óta Ukrajna a drónelhárítási tapasztalatait kínálja fel az Egyesült Arab Emírségeknek és több más közel-keleti országnak. Kijev és Abu-Dzabi tízéves védelmi együttműködési megállapodást kötött.

"Örömmel hallottam, hogy az ukrán szakértelem valóban segít megbízható védelmet kiépíteni az emberéletek megóvására. Megbeszéltük ennek a munkának a folytatását"

– írta Zelenszkij az X-en.

Az ukrán elnök hozzátette: hálás az Emírségeknek, amiért a megállapodásokat a kölcsönösség elve alapján hajtják végre. Kiemelte, hogy Ukrajna is megkapja a szükséges támogatást, többek között az energetikai szektorban.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

