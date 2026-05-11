Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Fogolycseréről számolt be Trump, de van valami furcsa a posztja időzítésében
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Socialön arról számolt be, hogy most biztosították három lengyel és két moldovai fogoly szabadon bocsátását orosz és fehérorosz fogságból, köztük Andrzej Poczobut lengyel újságíróét, akinek kiszabadítását még Karol Nawrocki lengyel elnök kérte Trumptól.
Trump május 10-i üzenete azért különös, mert erre a fogolycserére már április 28-án sor került, a foglyokat, köztük Poczobutot pedig Donald Tusk lengyel miniszterelnök fogadta személyesen a lengyel-fehérorosz határon.
Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti üzenetében azt mondta, bár a tűzszünet szombati életbe lépése óta Oroszország valóban tartózkodik az Ukrajna elleni rakéta- és légitámadásoktól, a frontvonalakon továbbra is folyik a harc. Vlagyimir Putyin orosz államfő azt javasolta, hogy barátja, a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehetne közvetítő Oroszország és Európa között. Németország elutasította az ötletet, mondván a moszkvai javaslat nem tekinthető hitelesnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán konfliktus eseményeivel.
