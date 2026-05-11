Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Socialön arról számolt be, hogy most biztosították három lengyel és két moldovai fogoly szabadon bocsátását orosz és fehérorosz fogságból, köztük Andrzej Poczobut lengyel újságíróét, akinek kiszabadítását még Karol Nawrocki lengyel elnök kérte Trumptól.

Trump május 10-i üzenete azért különös, mert erre a fogolycserére már április 28-án sor került, a foglyokat, köztük Poczobutot pedig Donald Tusk lengyel miniszterelnök fogadta személyesen a lengyel-fehérorosz határon.