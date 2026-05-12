A koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegeti az emberiséget? – Megszólaltak a szakértők

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz vasárnap egyértelműen fogalmazott:
ez nem egy újabb Covid.
Mint hozzátette,
a tudományos értékelések alapján alacsony a kockázat, így nincs ok az aggodalomra.
A járványügyi szakértők több lényeges különbséget is kiemeltek a SARS-CoV-2 és a hantavírus között.
Dr. Céline Gounder infektológus, a CBS munkatársa szemléletes hasonlattal élt: mint mondta, míg a Covid19 megjelenése erdőtűzhöz volt mérhető, addig a hantavírus csupán egy "nedves fahasáb a kandallóban", ami parázslik egy kicsit, aztán kialszik.
Bár a Covidot "egy vadonatúj vírus okozta, amely terjedéséről mindannyian valós időben tanultunk", Gounder megjegyezte, a hantavírust évtizedek óta tanulmányozzák, és a tudósok sokkal jobban ismerik a terjedését.
Ez nem olyan módon fertőző, mint a Covid. Eltérő a lappangási idő, és ez valójában segít a megfékezésében
- magyarázta. A koronavírus a levegőben, cseppfertőzéssel könnyen terjed, ezzel szemben a hajón azonosított Andok-vírustörzs – amely az egyetlen emberről emberre is terjedő hantavírustörzs –
kizárólag hosszan tartó, szoros fizikai kontaktus révén kapható el.
A kórokozó nem a felső légutakat, hanem a tüdő mélyebb részeit fertőzi meg, emiatt köhögéssel vagy kilégzéssel sokkal nehezebben jut elegendő mennyiségű vírus a levegőbe.
Az amerikai járványügyi központ (CDC) új tájékoztatója szerint a fertőzés kockázata "tartós, közvetlen fizikai kontaktus", zárt térben töltött hosszabb idő, illetve a beteg nyálával vagy egyéb testnedveivel való érintkezés esetén áll fenn.
Fontos különbség a lappangási idő hossza is. Az Andok-vírustörzs esetében ez két-hat hét, szemben a Covid19 jóval rövidebb inkubációs periódusával. Ez több időt biztosít a megfelelő járványügyi válaszlépések kidolgozására. Scott Gottlieb, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) volt igazgatója szerint a hazaszállított utasok ezen a héten érik el a lappangási időszak csúcsát, vagyis már "közelednek a fertőzési ablak végéhez".
Brian Christine admirális, az amerikai egészségügyi tárca államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján leszögezte:
A hantavírus jelentette lakossági kockázat továbbra is rendkívül alacsony.
Christine a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjában tartott tájékoztatót, ahol a hajó 16 amerikai utasát tartják karanténban és megfigyelés alatt, míg két másikat egy atlantai létesítménybe szállítottak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mindenki az áresést várta a kormányváltás után, de jött a hidegzuhany az ingatlanpiacon - íme a legfrissebb számok
Kormányváltás után: egyelőre nem torpant meg az újépítésű piac
Aggasztó jelek: rohamosan nő a menekültek száma – Baljós mérföldkövet léptünk át
Jelentést tettek közzé.
Betelt a pohár a dúsgazdag államnál: több ezer rakétát lőttek ki rájuk, most kíméletlen bosszút álltak Iránon
Nagyon úgy néz ki, hogy beszálltak a bombázásokba.
Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít
Kovács László gazdasági igazgató értékeli a negyedévet.
Kimondta az európai vezető: ideje véget venni ennek - Tárgyalni kell Putyinnal
Amerika megközelítése egyre kevésbé szolgálja Európa érdekeit.
Vége az ingyenebédnek: Ursula von der Leyen bejelentése után húsbavágó szigorítás jön a vállalatoknál
Az európai gazdaság mentőövet és bilincset a kezére.
Titokban hatalmas fordulat történt Grönland ügyében – Lekerült Trump étlapjáról a világ legnagyobb szigete?
Zajlanak a tárgyalások az Egyesült Államok és Dánia között.
Meghódítaná Európát a Vanguard, új ETF-ek tucatjai indulhatnak el
Megduplázná a cég európai eszközállományát.
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.