A koronavírushoz hasonló világjárvány fenyegeti az emberiséget? – Megszólaltak a szakértők
A holland zászló alatt közlekedő Hondius óceánjárón kitört hantavírus-járvány egyelőre tíz megerősített vagy gyanús megbetegedést, valamint három halálesetet okozott. A nemzetközi infektológusok és a közegészségügyi hatóságok azonban egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy a kórokozó alapvetően különbözik a Covid19-től, így a lakosságot fenyegető kockázat rendkívül alacsony - írja a CBS News.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz vasárnap egyértelműen fogalmazott:

ez nem egy újabb Covid.

Mint hozzátette,

a tudományos értékelések alapján alacsony a kockázat, így nincs ok az aggodalomra.

A járványügyi szakértők több lényeges különbséget is kiemeltek a SARS-CoV-2 és a hantavírus között.

Dr. Céline Gounder infektológus, a CBS munkatársa szemléletes hasonlattal élt: mint mondta, míg a Covid19 megjelenése erdőtűzhöz volt mérhető, addig a hantavírus csupán egy "nedves fahasáb a kandallóban", ami parázslik egy kicsit, aztán kialszik.

Bár a Covidot "egy vadonatúj vírus okozta, amely terjedéséről mindannyian valós időben tanultunk", Gounder megjegyezte, a hantavírust évtizedek óta tanulmányozzák, és a tudósok sokkal jobban ismerik a terjedését.

Ez nem olyan módon fertőző, mint a Covid. Eltérő a lappangási idő, és ez valójában segít a megfékezésében

- magyarázta. A koronavírus a levegőben, cseppfertőzéssel könnyen terjed, ezzel szemben a hajón azonosított Andok-vírustörzs – amely az egyetlen emberről emberre is terjedő hantavírustörzs –

kizárólag hosszan tartó, szoros fizikai kontaktus révén kapható el.

A kórokozó nem a felső légutakat, hanem a tüdő mélyebb részeit fertőzi meg, emiatt köhögéssel vagy kilégzéssel sokkal nehezebben jut elegendő mennyiségű vírus a levegőbe.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) új tájékoztatója szerint a fertőzés kockázata "tartós, közvetlen fizikai kontaktus", zárt térben töltött hosszabb idő, illetve a beteg nyálával vagy egyéb testnedveivel való érintkezés esetén áll fenn.

Fontos különbség a lappangási idő hossza is. Az Andok-vírustörzs esetében ez két-hat hét, szemben a Covid19 jóval rövidebb inkubációs periódusával. Ez több időt biztosít a megfelelő járványügyi válaszlépések kidolgozására. Scott Gottlieb, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) volt igazgatója szerint a hazaszállított utasok ezen a héten érik el a lappangási időszak csúcsát, vagyis már "közelednek a fertőzési ablak végéhez".

Brian Christine admirális, az amerikai egészségügyi tárca államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján leszögezte:

A hantavírus jelentette lakossági kockázat továbbra is rendkívül alacsony.

Christine a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjában tartott tájékoztatót, ahol a hajó 16 amerikai utasát tartják karanténban és megfigyelés alatt, míg két másikat egy atlantai létesítménybe szállítottak.

Címlapkép forrása: Getty Images

