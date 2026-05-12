Aggasztó jelek: rohamosan nő a menekültek száma – Baljós mérföldkövet léptünk át

Összesen 82,2 millió belső menekült élt szerte a világban tavaly, a legtöbben Szudánban, Kolumbiában, Szíriában, Jemenben és Afganisztánban.
Ez az eddigi feljegyzések alapján a második legmagasabb szám, alig valamivel marad el a 2024-es rekordtól.
Tracy Lucas, az IDMC igazgatója azt mondta, a saját hazájukon belül menekülésre kényszerülők emelkedő száma "aggasztó jelzés".
A tavalyi volt az első olyan év, amikor a konfliktusok miatt magasabb volt a belső menekültek száma, mint a természeti katasztrófák miatt.
2025-ben 32,3 millió ember esetében valamilyen erőszakos konfliktus állt a háttérben, ami 60 százalékkal magasabb az előző évhez képest.
A konfliktusok miatti belső menekültek csaknem kétharmada Iránban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban él. Eközben 29,9 millió belső menekült viharok, árvizek vagy egyéb természeti katasztrófák miatt kényszerült elhagyni az otthonát, 35 százalékkal kevesebben, mint az előző évben.
Jan Egeland, az NRC főtitkára úgy vélte: a világ kudarcot vallott a konfliktusok megelőzése és a civil lakosság védelme terén.
A genfi székhelyű IDMC-t a Norvég Menekültügyi Tanács alapította, és az egyik legfontosabb adatforrásként szolgál a kormányok és az ENSZ számára a belső menekültekről.
