  • Megjelenítés
Bejelentette Amerika legnagyobb ellensége: tényleg megcsinálják, amitől a fél világ retteg, ha Trump támadást indít
Globál

Bejelentette Amerika legnagyobb ellensége: tényleg megcsinálják, amitől a fél világ retteg, ha Trump támadást indít

Portfolio
Egy magas rangú iráni törvényhozó figyelmeztetése szerint az ország fegyverminőségű urándúsításba kezdhet, amennyiben újabb támadás éri.

Ebrahim Rezai, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvivője az X-en közölte, hogy

egy újabb támadás esetén az ország egyik válaszlépése az urán 90 százalékos tisztaságúra dúsítása lehet.

Hozzátette, hogy az erről szóló javaslatot a parlamentben is megvitatják.

Irán következetesen hangsúlyozza atomprogramjának jelenleg békés jellegét. A jelentések szerint azonban az ország még mindig rendelkezik mintegy 400 kilogramm, 60 százalékos dúsítottságú uránkészlettel. Ez a szint technikailag már csupán egyetlen lépésre van a fegyvergyártáshoz szükséges 90 százalékos dúsítottságtól.

Még több Globál

Gőzerővel indult a gyártás: hamarosan ellepik Európát a Rheinmetall szuperdrónjai

Felújítás indul Budapesten: lezárják Ferencváros közlekedési ütőerét, íme a részletek

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Donald Trump az Irán elleni háború egyik fő céljaként jelölte meg, hogy Teherán ne juthasson nukleáris fegyverhez. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig a CBS 60 Minutes című műsorában kijelentette, hogy az Irán elleni háború addig tart, amíg az ország magas dúsítottságú uránkészlettel rendelkezik.

(Guardian nyomán)

Kapcsolódó cikkünk

Betelt a pohár a dúsgazdag államnál: több ezer rakétát lőttek ki rájuk, most kíméletlen bosszút álltak Iránon

Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború

Irán bejelentette: törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba

Trump: "az iráni békeajánlat egy szemét, végig sem olvastam"

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Ruff Bálint: nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, minden tettnek lesz következménye
Amerika megtanulta a leckét: totálisan át kell gondolniuk a repülőgép-hordozók szerepét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility