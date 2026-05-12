Bejelentette Amerika legnagyobb ellensége: tényleg megcsinálják, amitől a fél világ retteg, ha Trump támadást indít

Egy magas rangú iráni törvényhozó figyelmeztetése szerint az ország fegyverminőségű urándúsításba kezdhet, amennyiben újabb támadás éri.

Ebrahim Rezai, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvivője az X-en közölte, hogy

egy újabb támadás esetén az ország egyik válaszlépése az urán 90 százalékos tisztaságúra dúsítása lehet.

Hozzátette, hogy az erről szóló javaslatot a parlamentben is megvitatják.

Irán következetesen hangsúlyozza atomprogramjának jelenleg békés jellegét. A jelentések szerint azonban az ország még mindig rendelkezik mintegy 400 kilogramm, 60 százalékos dúsítottságú uránkészlettel. Ez a szint technikailag már csupán egyetlen lépésre van a fegyvergyártáshoz szükséges 90 százalékos dúsítottságtól.

Donald Trump az Irán elleni háború egyik fő céljaként jelölte meg, hogy Teherán ne juthasson nukleáris fegyverhez. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig a CBS 60 Minutes című műsorában kijelentette, hogy az Irán elleni háború addig tart, amíg az ország magas dúsítottságú uránkészlettel rendelkezik.

(Guardian nyomán)

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images