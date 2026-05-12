Betelt a pohár a dúsgazdag államnál: több ezer rakétát lőttek ki rájuk, most kíméletlen bosszút álltak Iránon

Az Emírségek hivatalosan nem ismerte el a támadásokat. A lap azonban több, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva azt írja, hogy az április eleji, Laván-szigeti finomító elleni csapás nagyjából egy időben történt Donald Trump elnök tűzszüneti bejelentésével. Az elnök ekkor hirdetett szünetet az öthetesre nyúló légitámadás-sorozatban. A csapás jelentős tüzet okozott, és hónapokra leállította a létesítmény kapacitásának nagy részét. Irán akkor "ellenséges támadásként" jellemezte az incidenst, válaszul pedig rakéta- és dróntámadásokat indított az Emírségek, valamint Kuvait ellen.
Washington nem neheztelt a csapás miatt, mivel a tűzszünet ekkor még nem lépett életbe. Sőt, az Egyesült Államok hallgatólagosan üdvözölte az Emírségek és más öbölbeli államok részvételét a hadműveletekben. A Pentagon nem kívánta kommentálni az ügyet. A Fehér Ház csupán annyit közölt, hogy Donald Trumpnak minden eszköz a rendelkezésére áll, és maximális nyomást képes gyakorolni az iráni rezsimre.
A háború során Irán az Emírségekre összpontosította tűzerejének jelentős részét. Több mint 2800 rakétát és drónt indítottak az ország ellen, ami jóval meghaladja a bármely más célpontra, például az Izraelre kilőtt mennyiséget. A támadások súlyosan érintették az Emírségek légiközlekedését, turizmusát és ingatlanpiacát. Ezenfelül elbocsátási hullámot indítottak el, és alapvetően átformálták Abu-Dzabi stratégiai gondolkodását. Öbölbeli tisztviselők szerint az Emírségek vezetése immár úgy tekint Iránra, mint egy olyan szereplőre, amely tudatosan alá akarja ásni az ország gazdasági modelljét. Ez a modell ugyanis a külföldi munkaerőre és a biztonságos környezet hírnevére épül.
Az Emírségek azóta az Öböl menti államok közül a legnyíltabban konfrontálódó országgá vált. A katonai csapásokon túl Abu-Dzabi az ENSZ-ben is beállt egy olyan határozattervezet mögé, amely szükség esetén felhatalmazást adott volna fegyveres erő bevetésére a Hormuzi-szoros iráni blokádjának felszámolása érdekében. Emellett bezáratták a Teheránhoz köthető dubaji iskolákat és klubokat, valamint megtagadták az iráni állampolgárok vízumkérelmeit és tranzitjogait. Ezzel elvágták azt a gazdasági mentőövet, amelyet az Emírségek a nyugati szankciók ellenére éveken át biztosított Irán számára.
Bár katonailag az Emírségek messze elmarad az Egyesült Államoktól, a térségben kiemelkedően fejlett légierővel rendelkezik. Arzenáljában francia Mirage vadászgépek, korszerű F-16-osok, légi utántöltő repülőgépek, fejlett vezetési és irányítási rendszerek, valamint felderítő drónok is megtalálhatók.
A háború során nyilvánosan elérhető felvételeket elemezve a kutatók francia Mirage vadászgépeket és kínai Ving Lung drónokat azonosítottak az iráni katonai műveletek helyszínein. Mindkét típust aktívan használja az Emírségek hadereje.
Miután az Egyesült Államok és Izrael megsemmisítette Irán légvédelmi képességeit, a bevetések kockázata jelentősen csökkent. Közepes és nagy magasságban a repülőgépek jelenleg gyakorlatilag szabadon tevékenykedhetnek az iráni légtérben.
